Smartphone cinesi: ecco quali sono i migliori e come scegliere

Smartphone cinesi: quale comprare?

Fino a qualche anno fa, parlare di smartphone cinesi voleva dire avere a che fare con prodotti di qualità scadente, “plasticosi” e con caratteristiche tecniche e design che cercavano (malamente) di copiare le linee dei modelli più blasonati, principalmente iPhone o Samsung Galaxy. Una versione dei fatti che non corrisponde più alla realtà, anzi: si può affermare che i miglior smartphone cinesi riescono non solo a tenere testa ai principali modelli statunitensi o europei, ma possono essere anche di gran lunga superiori in termini di prestazioni, di potenza e, sicuramente, di rapporto tra qualità e prezzo. L’ascesa di brand quali Huawei nella stretta cerchia dei principali produttori di smartphone al mondo testimonia la loro qualità e la loro garanzia di affidabilità, per cui puoi stare tranquillo: se sceglierai uno degli smartphone cinesi di questa guida, ti troverai in mano un prodotto sicuro, potente e che non ti abbandonerà dopo pochi mesi per qualche difetto tecnico.

Come scegliere gli smartphone cinesi? Noi siamo partiti da un criterio fondamentale: l’economicità. Provando i prodotti e confrontandoli con quanto il mercato avesse da offrire abbiamo cercato i miglior smartphone cinesi in termini di rapporto tra qualità e prezzo. Se un tempo bisognava scendere a qualche compromesso per avere in mano un telefono che costasse la metà di un top di gamma; oggi aziende cinesi, come Honor e Xiaomi, sono in grado di affiancarsi (o in alcuni casi a fare anche meglio) ai modelli più costosi, proponendo un’alternativa ad un prezzo sensibilmente più basso. Come fanno? Non è un segreto: Honor tiene giù i costi condividendo con Huawei (che ne è proprietaria) le spese in termini di ricerca e sviluppo (e di componentistica); Xiaomi invece punta sulla quantità di pezzi venduti. Durante l’evento con cui l’azienda cinese è sbarcata in Italia, ha sfidato la platea annunciando che non ricaricherà mai il prezzo di un suo prodotto al di sopra del 5% del costo di vendita. Per fare un esempio: se Xiaomi spendesse cento euro per realizzare un telefono, questo stesso smartphone non sarebbe venduto a più di 105€. Va da sé che si spiega come mai Xiaomi riesca a produrre smartphone cinesi di qualità, senza spennare i suoi utenti.

Poi siamo stati attenti alla scheda tecnica, offrendo alternative performanti e con caratteristiche tecniche in linea con il trend del mercato: quindi processori Qualcomm (o proprietari), ottimi materiali di costruzione e una buona batteria in grado di arrivare a fine giornata. Con l’assicurazione di poter contare su una buona ergonomia e sul sistema operativo Android – pur declinato nelle personalizzazioni scelte dagli smartphone cinesi – che ti permette di poter accedere alle principali applicazioni del momento.

Per aiutarti nella scelta e per venire incontro alle esigenze (e alle tasche) di tutti, abbiamo suddiviso i prodotti in ordine di prezzo in modo da trovare i miglior smartphone cinesi del mercato. Questa guida, come le altre che produciamo, è monitorata e aggiornata mensilmente e presenta solo ed esclusivamente dispositivi usciti sul mercato nell’ultimo anno: questo garantisce la certezza di avere smartphone cinesi recenti, potenti e prestazionali. Infine, abbiamo cercato di selezionare le migliori offerte sui principali siti di ecommerce conosciuti, Amazon su tutti. Procediamo dunque con la nostra guida all’acquisto dei miglior smartphone cinesi sul mercato.