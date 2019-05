Smartphone Caterpillar: quali sono e come scegliere il migliore

Smartphone Caterpillar: quale comprare

Parlando di smartphone Caterpillar bisogna mettere in chiaro cosa aspettarsi da questo brand. L’azienda statunitense rappresenta un marchio leader nella realizzazione di macchinari industriali e veicoli di cantiere: impossibile non aver visto almeno in foto uno dei classici bulldozer gialli di Cat. Ma proprio perché l’azienda si occupa di tutt’altro rispetto ai telefoni, gli smartphone Caterpillar sono il frutto di un lavoro di collaborazione su licenza tra l’azienda con sede negli USA e Bullitt Mobile, uno dei brand più conosciuti a livello mondiale per gli smartphone rugged, concessionaria per i telefoni e gli accessori Caterpillar fin dal 2012.

Il nocciolo dell’accordo è cercare di trasportare l’anima solida e robusta di Caterpillar all’interno di un oggetto considerato fragilissimo come un telefono. Il risultato sono gli smartphone Caterpillar: cellulari davvero solidi e ben costruiti, pensati per essere utilizzati praticamente dappertutto visto che sono in grado di resistere a acqua, polvere, urti cadute e graffi. Insomma, è l’alleato perfetto per chi lavora in cantiere e non ha voglia di separarsi dal telefono durante il lavoro, senza rischiare di doverlo buttare via perché è caduto in una pozzanghera. Oppure per chi ama gli sport estremi e vuole un dispositivo potente e prestazionale capace di superare una gara di mountain bike.

Quindi, perché comprare uno smartphone Caterpillar? Perché è in grado di offrirti solidità e affidabilità senza rinunciare a nulla in termini di prestazioni; anzi, in alcuni casi, è capace di sorprenderti con funzionalità inaspettate su un classico smartphone top di gamma, come ad esempio la fotocamera termica integrata all’interno del Cat S61 o il misuratore di distanza a puntatore laser. Tutto questo all’interno di una offerta ampia e variegata che cerca di occupare tutte le principali fasce di prezzo in poche serie – le serie B e S – che cercano di accontentare tutti i gusti. Insomma, se sei stufo di dover lasciar l’iPhone a casa per paura di rischiare graffi e urti sul tuo telefono, è il momento di dare uno sguardo all’offerta di smartphone Caterpillar. Andiamola a vedere nel dettaglio.