Smartphone borderless: la selezione dei migliori modelli a tutto schermo

Smartphone borderless: quale comprare

Due anni fa, Xiaomi ha dato una scossa al mercato degli smartphone, presentando il primo smartphone borderless della storia: lo Xiaomi Mi Mix, che ha dato il via agli smartphone 18:9 e a quel design a tutto schermo contraddistinto dall’addio a bordi e cornici. Ribaltando così quello stile tradizionale che aveva segnato i primi 10 anni di vita degli smartphone: dalle due grosse cornici che circondano il display e i pulsanti fisici, siamo passati ad un pannello frontale composto solamente di pixel.

L’addio a bordi e cornici ha permesso di sfruttare pannelli più grandi (fino al 30%) ma ha costretto gli ingegneri a ripensare tutta la struttura del display stravolgendo il sensore di prossimità, l’altoparlante, il microfono e la fotocamera anteriore. Se il lettore per le impronte digitali è stato spostato sul retro o è scomparso del tutto – in attesa che quello sotto il display diventi davvero facile da utilizzare – ancora la ricerca e lo sviluppo tecnologico non ha trovato soluzioni a quel gruppo di sensori che devono stare fuori dallo schermo.

Certo, c’è chi si è gettato in soluzioni alternative (tipo Oppo con il Find X) ma praticamente tutti i costruttori hanno dovuto scegliere tra due soluzioni di design per sviluppare lo smartphone borderless: c’è chi ha scelto il notch, ossia “ritagliare” lo schermo con una tacca che lasci spazio ai sensori – scelta da ASUS, Wiko, Huawei, LG, OnePlus e Apple, che ha contribuito più di tutti al suo successo con iPhone X; e chi ha deciso di mantenere una banda nera superiore senza avere “buchi” nel proprio design, come Samsung e HTC. Tra i produttori più prolifici non manca chi ha scelto di realizzare entrambe le versioni, per accontentare tutti, come Nokia, Xiaomi e Motorola.

Che ti piaccia o meno il notch, gli smartphone borderless sono diventati oramai il nuovo standard su tutte le categorie di prezzo ed è praticamente impossibile trovare il vecchio design sui nuovi terminali in uscita. Certo, più hai capacità di spesa e più bordi e cornici si assottigliano, ma se tu mettessi a confronto uno smartphone fascia bassa di adesso con uno di 2-3 anni fa, noteresti una differenza considerevole.

Quindi come scegliere uno smartphone borderless? Ti dà ancora più spazio alle app e ti permette di avere display ancora più grandi, senza danneggiare l’ergonomia del dispositivo e “svecchiando” il tuo device con un’impronta moderna e di maggiore effetto. Per questo è necessario selezionarlo partendo da un fattore chiave: l’ergonomia, cercando quelli senza bordi e cornici (o con spessori davvero ridotti al minimo), evitando quelle soluzioni comunque moderne ma ancora ancorate alle idee del passato (come ad esempio Huawei P20 Pro,che presenta ancora il lettore per le impronte digitali posto sotto lo schermo).

L’obiettivo di un telefono borderless è avere un minor ingombro, per cui abbiamo scelto device compatti e portabili. Poi abbiamo passato in rassegna soltanto i migliori display in circolazione e infine ci siamo concentrati sulla scheda tecnica e sulla potenza del processore, assicurandoci di inserire soltanto device potenti e in grado di darti buone prestazioni.

Vediamo nel dettaglio i migliori smartphone borderless, nella nostra guida all’acquisto suddivisa in tre principali fasce d’acquisto e proposti in ordine di prezzo.