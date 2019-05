Smartphone 8GB RAM: ecco i telefoni più potenti del mercato

OnePlus 6T

L’ultimo flagship cinese è probabilmente lo smartphone 8GB RAM più bello grazie a un design a tutto schermo sottile e lineare e impreziosito da un notch a goccia che non è ingombrante o fastidioso; ottimo anche il display OLED da 6,41 pollici Full HD+ (1080 x 2340 pixel) che ospita al suo interno il lettore per le impronte digitali integrato sotto lo schermo. Dietro, OnePlus 6T ha una doppia fotocamera da 16+20 megapixel, in cui brilla la nuova Nightscape perfetta per catturare scenari urbani scarsamente illuminati: permette di avere una maggiore chiarezza allo scatto, meno rumore e una riproduzione dei colori più accurata, oltre che una migliore gamma dinamica.

A livello di hardware monta un processore Qualcomm Snapdragon 845 – octa-core a 2.8 GHz – con 8 GB di RAM e 128 GB di storage, nella configurazione più potente e versatile in assoluto. Smart Boost, una nuova caratteristica di OnePlus 6T, migliora fino al 20% la velocità d’avvio a freddo delle app, memorizzando i dati delle app utilizzate di frequente nella RAM del telefono. E quando serve una ricarica, OnePlus Fast Charge può caricare rapidamente la batteria da 3,700mAh di OnePlus 6T, garantendo così un’intera giornata di energia in solo mezz’ora. Perfetto per chi cerca design, fotocamere e un’ottima comodità d’uso grazie all’Oxygen OS, tra le migliori personalizzazioni Android (basata su Pie) in assoluto.

OnePlus 6T: la nostra prova

OnePlus 6T è il device perfetto per chi cerca tanta qualità a buon prezzo. A cominciare dal design: il look moderno e raffinato dello smartphone lo rendono uno dei più belli dell’anno grazie a bordi e cornici davvero sottili e a un notch disegnato elegantemente in alto sullo schermo. Anche dietro il colpo d’occhio non è male grazie ad una scocca satinata ma in grado di riflettere la luce a seconda di dove viene colpito il telefono in modo tale da non trattenere troppe impronte e avere un bel look estetico. In mano è sottile, leggero ed ergonomico, sebbene sia un pelo troppo grande da essere utilizzato comodamente con una mano sola. Il display ha buoni angoli di visione e un’ottima taratura di base, sebbene pecchi di una luminosità adattiva troppo bassa che ti spinge a ritoccare l’indicatore, soprattutto alla luce diretta del sole.

Sotto la scocca, il processore se la cava bene in ogni situazione: dalle app più pesanti, ai giochi fino ai film in MKV. Buona parte del merito è dell’ottimizzazione OnePlus grazie alla Oxygen OS davvero pulita e chiara da usare tutti i giorni. Una fluidità che permette al telefono di ottenere un punteggio di 298111 punti su Antutu, piazzandosi ai primi posti assoluti di questa speciale classifica. Dal punto di vista fotografico, la doppia fotocamera posteriore si comporta alla grande in ogni condizione di luminosità (si notano i passi avanti nella modalità notturna) ma si tratta dell’unico segmento in cui i cinesi devono ancora compiere il passo finale per superare i propri competitor.

Un altro cavallo di battaglia è la batteria, grazie ad un’autonomia che dura tranquillamente più di una giornata con 5,5 ore di schermo acceso di media e un’ottima ricarica rapida che ti permette di avere tutta la potenza necessaria in poco più di mezz’ora – merito di un caricatore da 5V/4A. Perfetto per chi cerca tanta qualità, un bel design e una buona batteria, ad un prezzo decisamente invitante: intorno ai 500€ è un vero affare.