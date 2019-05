Smartphone 6GB RAM: i migliori modelli da comprare

Smartphone 6GB RAM: quale comprare

Se stai cercando uno smartphone 6GB RAM le tue intenzioni sono chiarissime: cerchi un telefono potente al punto giusto per giocare in libertà e poter lavorare in multitasking senza avere problemi di rallentamento. Insomma, uno smartphone che ha nella forza bruta la sua ragion d’essere, ma che non arrivi a costare cifre troppo esose, contenendosi ben al di sotto della fatidica soglia dei 1000 euro, oramai non considerata più un tabù dallo sbarco di iPhone X nel 2017.

Anche perché l’enorme sviluppo dei processori mobile nel corso degli ultimi anni ha aumentato la disponibilità di smartphone 6GB RAM in circolazione, abbassando i costi e ampliando così la platea di utenti raggiungibili. Sotto ai 200€ è ancora difficile trovare una soluzione di questo tipo, ma già nella fascia media è possibile trovare alcune possibilità di acquisto per chi cerca questa caratteristica nella scheda tecnica di un telefono.

Artefice di questo progresso è soprattutto Xiaomi, tra le prime a puntare sugli smartphone 6GB RAM e capace di lanciare praticamente tutta la propria line-up 2018 (dall’entry-level fino al top di gamma) con una variante da 6 GB da scegliere in fase di acquisto – purtroppo questo vale soprattutto per il mercato cinese, visto che in Italia non sono arrivate tutte le configurazioni. Questo significa che acquistare uno smartphone 6GB RAM è oramai economico e alla portata di tutti, mettendoti in tasca un terminale potente, in grado di sostenere anche app e videogiochi più performanti ad un costo tutto sommato contenuto.

Nella nostra selezione abbiamo cercato di selezionare i migliori smartphone 6GB RAM tenendo conto soprattutto del rapporto tra qualità e prezzo in base alle caratteristiche tecniche del dispositivo, consigliando soltanto i terminali usciti nel corso dell’ultimo anno. Poi ci siamo affidati soltanto ai migliori negozi e-commerce in Italia, su tutti Amazon, proponendo le migliori offerte in circolazione e cercando di tenerti alla larga da brutti scherzi. Andiamo a vedere quali sono i migliori smartphone 6GB RAM scelti apposta per te.