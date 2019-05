Smartphone 5.5 pollici: guida ai migliori sul mercato

Smartphone 5.5 pollici: quale comprare

La più grande novità in ambito smartphone degli ultimi anni è il design borderless: l’addio a bordi e cornici su tutte le fasce di prezzo ci ha messo in tasca display più grandi per vedere film e giocare ai nostri videogiochi preferiti, a discapito dell’ergonomia, in molti casi sacrificata per lasciare spazio a pixel in abbondanza. Se gli smartphone 4 pollici e gli smartphone 4,5 pollici sono oramai scomparsi, anche gli smartphone 5 pollici stanno per lasciare spazio a telefoni sempre più grandi e generosi. Per questo, i nuovi “compatti” sono gli smartphone 5.5 pollici che, grazie, al design a tutto schermo riproducono le fattezze di un “vecchio” iPhone pre-svolta generazionale.

Perché acquistare uno smartphone 5.5 pollici? Se non hai intenzione di “omologarti” agli attuali standard del settore e preferisci rimanere su dimensioni più piccole, puoi ancora trovare quello che cerchi, senza rinunciare a niente in termini di prestazioni, fotocamera o costo. Con questa guida vogliamo guidarti all’acquisto di uno smartphone 5.5 pollici, andando a scavare tra le recenti offerte di mercato, in modo tale da fornirvi solo ed esclusivamente il meglio della categoria.

Per rendere meno ristretta la nostra ricerca, abbiamo deciso di selezionare soltanto i device che avessero un display compreso tra 5,3 e 5,7 pollici, in modo tale da offrire più possibilità di scelta, provando ad andare incontro ai tuoi bisogni e alle tue necessità. Poi abbiamo tenuto conto di alcuni criteri di selezione ben precisi come la portabilità – fondamentale per dispositivi compatti come gli smartphone 5,5 pollici – senza rinunciare al massimo delle prestazioni in termini di display o di potenza del processore per quanto concerne la fluidità di sistema. Per questo abbiamo voluto proporvi solo dispositivi recenti, usciti nel corso dell’ultimo anno e per questo aggiornati con gli ultimi software disponibili, siano questi Android o iOS.

Detto questo, non ci resta che andare a vedere da vicino i miglior smartphone 5.5 pollici nella nostra selezione, disposti in ordine di prezzo. Iniziamo.