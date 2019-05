Smartphone 4K: ecco quali sono e come scegliere

Smartphone 4K: quale comprare

Quando si parla di smartphone 4K è bene mettere in chiaro fin da subito l’argomento che stiamo trattando. Il 4K non è altro che uno standard di trasmissione, raggiunto dagli schermi nel corso degli ultimi anni che rappresenta un televisore, un telefono o un monitor in grado di riprodurre contenuti digitali con una risoluzione pari o superiore a 3840 x 2160 pixel, ossia quattro volte il numero di pixel presenti su uno schermo in Full HD.

Banalmente 4K sta per 4000, ossia un numero approssimativo di pixel minimi che deve avere il display orizzontalmente per poter vantare questa definizione, equivalente all’Ultra HD: un’enorme potenziale in termini di qualità d’immagine con un dettaglio notevolmente più alto, un miglior realismo e un grande controllo della profondità in più. Se guardi un’immagine in 4K per la prima volta ti sembra di essere presente al momento dello scatto o della registrazione, perché i colori sembrano più vividi e la velocità di refresh del monitor è così alta che sembra di essere affacciati alla propria finestra.

Dopo aver fatto breccia nel mondo TV – dove però i contenuti stentano a decollare – questo standard di definizione si sta cominciando ad affacciare anche nel mondo degli smartphone. Anche se, va detto fin da subito, se stai cercando smartphone 4K ancora siamo lontani da una vera e propria commercializzazione di massa: qui è Sony ad essere la vera e propria (nonché unica) azienda leader nel settore, avendo introdotto un anno fa l’ultimo smartphone 4K in commercio, il Sony Xperia XZ2 Premium. Il resto della concorrenza non ha creduto a questo tipo di definizione su uno schermo così piccolo: le differenze si notano poco e la penuria di contenuti non valgono la pena di investirci troppi soldi, al momento.

Per questo motivo, in questa guida, ti offriremo anche una selezione dei migliori smartphone 4K capaci di registrare video in questa risoluzione, scegliendo le migliori fotocamere del circuito per scattare le tue foto e salvare i tuoi video in Ultra HD. Perché acquistare uno smartphone 4K? Perché ti assicura soltanto il meglio della qualità fotografica o del display, fornendoti tutto ciò che serve per avere un album digitale dei ricordi bellissimo da condividere e da rivedere insieme ad amici e parenti.

Abbiamo cercato di suddividere gli smartphone 4K per te in base alla risoluzione del display e alla capacità della fotocamera, cercando soltanto i modelli migliori in termini di caratteristiche tecniche messe in rapporto al prezzo del dispositivo, poi abbiamo scelto soltanto le migliori offerte sugli e-commerce italiani (Amazon in primis) al fine di non farti incorrere in brutte sorprese. Ecco la nostra selezione di smartphone 4K.