Smartphone 4GB RAM: i migliori modelli a seconda delle tue necessità

Huawei Mate 20 Lite

Se sei disposto a spendere qualche decina di euro in più, Huawei Mate 20 Lite è uno degli smartphone 4GB RAM migliori dal punto di vista del rapporto tra qualità e prezzo. Ottimo il display FullView 19,5:9 Full HD+ (2340 x 1080 pixel) da 6,3 pollici che riprende il nuovo design borderless introdotto quest’anno da Huawei sulla nuova linea Mate 20, oltre ad una scheda tecnica davvero di livello per un dispositivo che costa meno di 300€: a partire dal processore HiSilicon Kirin 710, affiancato da 4 GB di RAM e da uno storage di 64 GB. Quanto di meglio possa servire per far girare alla perfezione Android Oreo 8.1, aggiornato alla EMUI 8.2 – in arrivo l’upgrade ad Android Pie.

Come da tradizione Huawei, non è male nemmeno il comparto fotografico dove troviamo una doppia fotocamera posteriore da 20+2 megapixel unita a un doppio sensore anteriore da 24+2 megapixel, entrambe pronte a scattare in modalità Bokeh con particolare attenzione ai selfie, evidentemente per un pubblico più giovane. Per il resto c’è tutto: chip NFC, ingresso USB Type-C, Bluetooth 4.2 e una batteria da 3750 mAh, ampia a sufficienza da durare per più di un giorno.

Huawei Mate 20 Lite: la nostra prova

Il design è uno dei punti di forza del telefono soprattutto nella parte posteriore del telefono dove il mix tra la scocca in vetro e il profilo in metallo restituisce davvero un bel look, sebbene la doppia fotocamera sporga davvero tanto sulla superficie subito sopra l’ottimo lettore per le impronte digitali, rapido e veloce. Necessaria una cover protettiva, perché la scocca in vetro lucido trattiene tantissime impronte. Davanti, il notch è imponente ma non dà fastidio nell’utilizzo pratico e non rovina la vista di un telefono elegante e raffinato. Il display è nella media della sua fascia di prezzo, con una buona luminosità adattiva e una buona gestione dei colori e del contrasto con angoli di visione davvero estremi.

Sotto la scocca, il processore se la cava bene anche se messo sotto pressione con film MKV, giochi e app pesanti. La personalizzazione Huawei è piena di app pre-installate ma questo non frena il multitasking e la fluidità d’uso che continua ad essere tra le migliori in questa fascia di prezzo: una conferma che arriva anche dall’analisi dei benchmark su Antutu dove il device ottiene 138329 punti, in linea con gli altri dispositivi allo stesso prezzo. Se spostiamo l’attenzione alle fotocamere, il risultato ci convince con una buona gestione dei colori e del bilanciamento del bianco nelle migliori condizioni di luminosità, mentre va un po’ in sofferenza quando le luci si abbassano; ottima la doppia camera anteriore con un discreto effetto Bokeh per i selfie.

Ma il vero bonus da tenere presente è la batteria: il Mate 20 Lite ha un’autonomia davvero notevole in grado di scavallare tranquillamente la singola giornata e farti arrivare al secondo giorno con un utilizzo medio. Peccato non ci sia la ricarica rapida: il caricatore in dotazione da 5V/2A impiega all’incirca due ore per ricaricare completamente il device. Complessivamente il telefono ha tutte le carte in regola per soddisfarti e a meno che tu non abbia bisogno del massimo delle prestazioni, saprà accontentarti come un top di gamma ma alla metà del suo prezzo.