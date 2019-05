Smartphone 18:9: la nostra guida all’acquisto aggiornata mensilmente

Motorola Moto G7 Plus

L’ultimo arrivato in casa Motorola è uno dei migliori telefoni in termini di rapporto tra qualità e prezzo. Il Motorola Moto G7 Plus rappresenta l’alternativa per chi vuole qualcosa in più di un dispositivo di fascia bassa, rimanendo in una fascia di prezzo che si aggira intorno ai 250€. Dal punto di vista del design, il telefono sposa un look elegante e raffinato che dice addio a bordi e cornici e ospita un notch in alto sullo schermo che protegge una fotocamera anteriore da 12 megapixel. Una scelta che mette in risalto l’ottimo display Full HD+ da 6,24 pollici (2270×1080 pixel) pur non ostacolando la compattezza del dispositivo e rendendolo indicato per chi cerca un device compatto e bello da vedere.

Dietro, fa capolino una doppia fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 16 megapixel a colori e da uno secondario da 5 MP dedicato essenzialmente a migliorare la modalità Ritratto e l’effetto Bokeh. Buono il processore Qualcomm Snapdragon 636, octa-core a 1.8 GHz, supportato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (espandibile via micro SD) e alimentato da una batteria da 3000 mAh dotata di ricarica rapida. In più c’è la connettività Bluetooth 5.0, il modulo Wi-Fi e l’ingresso USB Type-C. Per chi è pensato? Per chi ha bisogno di un ottimo smartphone in grado di far bene tutto: giochi, foto e multitasking, con buone prestazioni nel complesso. Difficile trovare di meglio a quel prezzo.

Motorola Moto G7 Plus: la nostra prova

Il Motorola Moto G7 Plus ha tutte le carte in regola per confermare il successo del suo predecessore nella fascia media di mercato: grazie a un bel design in 18:9, al triplo slot per la modalità dual SIM e a un display a tutto schermo con un notch a goccia non troppo invasivo può riuscire a convincere anche i più scettici. In mano è leggero, sottile ed ergonomico, ma soprattutto è davvero bello da vedere soprattutto nella parte posteriore: la doppia fotocamera sporge molto ma se utilizzi la cover in silicone in dotazione non te ne accorgi e eviti di lasciare troppe impronte vicino al lettore per le impronte digitali, rapido e preciso.

Lato hardware, il telefono non è eccezionale e va in difficoltà se messo sotto pressione con app, giochi e film pesanti (soprattutto in MKV) ma, sebbene rallenti un pelo, riesce sempre ad accontentarti, grazie anche alla personalizzazione Motorola che ti mette in tasca Android 9 Pie praticamente stock: non è un caso quindi che ottenga appena 118345 punti come benchmark su Antutu, appena sotto la media della sua fascia di prezzo. La doppia fotocamera posteriore è uno dei punti di forza del dispositivo essendo rapida e completa, con una buona resa cromatica in tutte le condizioni di luminosità; altrettanto buona quella anteriore che unisce un ottimo effetto Bokeh.

Dal punto di vista dell’autonomia, il telefono arriva tranquillamente al secondo giorno con un utilizzo medio (circa 5 ore di schermo acceso al giorno), ma è facile pensare che con un utilizzo intenso di social e giochi tu possa comunque arrivare a fine giornata senza troppi patemi d’animo. Se poi hai problemi, basta collegare il caricatore da 27W in confezione per avere il massimo della carica in poco più di mezz’ora. Alla fine, il Moto G7 Plus si conferma un’alternativa di tutto rispetto nella fascia media di mercato proponendosi come alternativa per chi cerca design, fotocamere e una buona batteria: sotto ai 300€ è da prendere al volo.