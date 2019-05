Smartphone 100 euro: guida alla scelta del miglior modello economico

Smartphone 100 euro: quale comprare

In un momento storico in cui gli smartphone top di gamma hanno sfondato il muro dei 1000€, parlare di smartphone 100 euro sembra quasi paradossale. È davvero possibile trovare un telefono di qualità che costi un decimo rispetto ai principali flagship del momento? La risposta è sì, ed è proprio grazie all’enorme spinta in avanti dei brand in termini di ricerca e sviluppo che ha permesso di poter avere oggi cellulari che costano davvero poco e che sono comunque di qualità.

Questo perché i costruttori sanno bene che i modelli più costosi servono soprattutto per far fantasticare gli utenti, ma rappresentano soltanto una percentuale minima dei volumi di vendita: i grandi affari si fanno nel segmento di prezzo sotto ai 200€. Perciò strutturano la propria linea di produzione in modo tale da convogliare i progressi in termini di ricerca e sviluppo su tutta la loro filiera e quindi, a cascata, anche sugli smartphone 100 euro. Questo ha consentito a questa particolare tipologia di telefoni di fare passi avanti enormi nel corso degli ultimi anni: se prima, con questa cifra, si portava a casa un telefono plasticoso, ingombrante e lento, oggi è possibile avere un look moderno, un buon processore e una buona fotocamera posteriore.

Come scegliere uno smartphone 100 euro? Abbiamo cercato di raccogliere nella nostra guida i telefoni con il miglior rapporto tra qualità e prezzo, che rimanessero al di sotto dei 100€ di costo finale. Tra i prodotti che troverai elencati, ci sono soltanto smartphone davvero ben costruiti, belli da vedere e con delle buone prestazioni in grado di soddisfare anche gli utenti più esigenti. Insomma, pur avendo dei limiti di fondo, si tratta di terminali in grado di accontentarti se non hai grosse pretese in termini di prestazioni.

Poi abbiamo scelto di selezionare i telefoni in base alla loro scheda tecnica piuttosto che per la loro data di uscita, cercando però di evitare smartphone 100 euro che fossero sul mercato da più di 2 anni. Infine, abbiamo cercato di selezionare le migliori offerte a tua disposizione sui migliori siti di e-commerce italiani, Amazon in primis, stando alla larga da quel ventaglio di opzioni al limite della truffa sui marketplace di dubbia provenienza. Procediamo dunque con la nostra guida all’acquisto dei miglior smartphone 100 euro sul mercato.