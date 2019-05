Smartband Sony: scopriamo i migliori prodotti

Sony SmartBand Talk

L’ultimo prodotto che vi consigliamo all’interno della nostra guida alle smartband Sony è la Sony SmartBand Talk, un prodotto che, come abbiamo visto anche per l’altro fitness tracker, ricorda in parte la Huawei TalkBand B3, anche se quest’ultima può trasformarsi in un auricolare Bluetooth. Il confronto fra i due prodotti è relativo alla possibilità di ricevere e fare chiamate avendo vicino il proprio smartphone – magari in tasca o nello zaino, ma sempre nei paraggi. Questo perché, come suggerisce il nome, la SmartBand Talk di Sony presenta tutto il necessario per comunicare senza prendere in mano lo smartphone.

È una feature da prendere in considerazione se siete alla ricerca di un prodotto simile, soprattutto perché non tutti i wearable, nemmeno i miglior fitness tracker, offrono il controllo della parte telefonica senza prendere il mano lo smartphone. Rispetto alla SWR12 vista poco più su, la SmartBand Talk di Sony presenta un display E-Ink curvo pensato per offrire alcune informazioni. Oltre ai classici dati relativi allo sport – calorie bruciate, passi percorsi, distanza percorsa e tanto altro -, la smartband mostra il nome della persona che ci sta chiamando; a questo punto sarà possibile accettare la chiamata semplicemente tramite un tap sul piccolo display.

Inoltre, oltre a tracciare i dati relativi all’attività fisica, tramite l’applicazione mobile è possibile impostare i servizi social (Facebook, Twitter, WhatsApp) da abilitare per ricevere le notifiche direttamente sulla smartband. Contrariamente alla SWR12 poco più su, la SmartBand Talk non dispone del sensore HR per il battito cardiaco. È una scelta piuttosto discutibile, è vero, ma in qualche modo la presenza del display E-Ink rende la pillola un po’ meno amara.