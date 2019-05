Smartband nuoto: le migliori soluzioni per la piscina

Smartband nuoto: quale comprare

Le smartband sono in grado di tracciare un gran numero di attività fisiche. Come abbiamo visto nel corso di altre numerose guide che trovate all’interno del nostro raccoglitore sui miglior fitness tracker, fondamentalmente questi piccoli oggetti sono specializzati nel raccoglimento di informazioni relative ad una sola attività fisica oppure a molte. Diciamo che ad oggi la maggior parte delle smartband offre un ampio ventaglio di sistemi di tracking, in modo da accontentare la maggior parte degli sportivi.

In questa guida andremo a focalizzarci sulle smartband nuoto, ovvero i wearable che posseggono alcune caratteristiche pensate anche per chi ama nuotare e allenarsi in piscina. Alcuni parametri di scelta sono essenzialmente gli stessi, come ad esempio la possibilità di indossare le smartband fino ad un massimo di 50 metri (5 ATM). Per l’allenamento in piscina è più che sufficiente, ma magari potrebbe far comodo a chi ama fare delle grandi nuotate in mare aperto.

La nostra selezione è andata a toccare un range di prezzo piuttosto vario, partendo da poco più di 50€ arrivando a superare le 150€. Il modello più economico è pensato per chi sta iniziando ad approcciarsi a questo piccolo grande universo e non è ancora convinto dell’utilità delle smartband; i modelli più costosi presentano invece tecnologie di tracciamento migliori e qualcos’altro in più. Alla fine della guida troverete anche un prodotto di Samsung che si posiziona come una via di mezzo fra le smartband e gli smartwatch.

Abbiamo voluto fare questa sorta di forzatura per accontentare gli utenti interessati alle smartband nuoto con un display. Infatti, tutte le smartband ne posseggono uno, ma abbiamo deciso di proporre questo prodotto perché le funzioni di tracking in acqua sfruttano alla perfezione il pannello frontale. Nonostante l’assoluta validità di prodotti qui presenti, vogliamo sottolineare che i dispositivi proposti non sono pensati per atleti impegnati nella preparazione fisica per la partecipazione a competizioni agonistiche.