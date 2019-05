Smartband GPS: uno sguardo ai migliori modelli

Garmin Vivosport

Salendo leggermente di prezzo all’interno della nostra guida sulle smartband GPS, ecco entrare nel piccolo grande universo di Garmin smartband. In questo caso parliamo del modello Garmin Vivosport, una smartband che il colosso aveva presentato durante le giornate frenetiche di IFA 2017. Come la stragrande maggioranza dei prodotti Garmin, anche il Vivosport integra tutti le specifiche che ci aspettiamo di trovare su un dispositivo pensato per gli sportivi amatoriali.

Frontalmente troviamo un display touch a colori always on con risoluzione 72 x 144 pixel; nonostante le sue piccole dimensioni, è comunque abbastanza grande da mostrare le informazioni più utili durante lo svolgimento dell’attività fisica. È ovviamente presente il sensore HR per il battito cardiaco ma anche il modulo GPS. Sono inoltre garantite funzioni piuttosto basilari come l’ora, la sveglia, il timer, il cronometro, contapassi, monitoraggio del sonno, calorie bruciate e tanto altro.

Quello che la rende interessante, oltre al modulo GPS, è la presenza della tecnologia Move IQ. Questa è pensata per riconoscere in maniera completamente automatica il tipo di attività fisica che si sta svolgendo. La batteria è in grado di garantire fino a 8 ore in modalità GPS e 7 giorni in modalità smart.