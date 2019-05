Le care e vecchie quattro mura non sono più quelle di una volta. Domotica e smart home sono le novità tecnologiche che in questi anni stanno rivoluzionando l’idea di casa. Ho provato così tanti prodotti tra lampadine, prese intelligenti e telecamere che ormai la mia abitazione ha una vita propria!

Smart Home è la collana di guide all’acquisto pensata per coloro i quali sono alla ricerca di prodotti per la casa smart. In questa raccolta troverai, infatti, diverse guide e consigli appositamente realizzati per un obiettivo: aiutarti a scegliere tra i migliori dispositivi smart home sul mercato quelli più adatti alle tue specifiche esigenze.

Smart home è un universo è davvero vasto. Troppo vasto, soprattutto agli occhi di un utente meno esperto che per la prima volta affronta un acquisto del genere. Oggi infatti esistono accessori pensati e realizzati per diverse categorie di utenti con rispettive destinazioni d’utilizzo e quando si parla di sicurezza il discorso si complica ulteriormente. Proprio su questa base abbiamo deciso di mettere a punto una serie di guide all’acquisto, così da aiutarvi nella vostra opera di selezione.

Per mettere a punto queste guide la nostra redazione ha esaminato uno ad uno i dispositivi smart home dei principali brand, selezionando i migliori ed inserendoli nelle loro categorie di appartenenza. Facendo ciò ci siamo rivolti solo ed esclusivamente ai migliori siti di e-Commerce disponibili in Italia – uno su tutti Amazon – dando modo di disporre sempre e comunque dei migliori prezzi sui prodotti che vedrai apparire nei nostri articoli. Il rapporto qualità/prezzo è importante per noi, e pensiamo che sia indubbiamente lo stesso anche per tutti voi che leggendo questa pagina vi state affacciando ad affrontare un acquisto. Quando vi trovate in procinto di effettuare un acquisto di questo tipo il nostro consiglio è quello di essere lungimiranti ed avere un occhio di riguardo verso il futuro, sempre e comunque. Spendendo qualcosa in più spesso e volentieri riuscirete ad ottenere un prodotto più longevo ma anche con una marcia in più, aumentando notevolmente la godibilità dell’esperienza videoludica. Noi in questo senso vi garantiamo il nostro impegno nel proporvi i migliori prezzi disponibili in rete, con l’obiettivo di rendere l’acquisto più semplice e di godere appieno dei migliori rapporti qualità/prezzo sui prodotti da noi selezionati.

Tutti gli articoli sono costantemente monitorati dal nostro team ed aggiornati mensilmente al fine di offrirti una visione sempre aggiornata dei migliori prodotti per la casa sul mercato. Nelle nostre guide troverai sempre prodotti validi, spesso di ultima generazione, dotati delle migliori soluzioni disponibili sul mercato. Teniamo molto a garantirti solo il meglio, quindi puoi stare certo che acquistando un prodotto listato nelle nostre guide all’acquisto non rimarrai deluso. Per maggiori dettagli su come realizziamo le nostre guide, vi rimandiamo alla pagina come lavoriamo.

L’ultimo aggiornamento risale a Maggio 2019.

Smart Home: i fattori da considerare

La “casa intelligente”, ovvero la “Smart Home”, è una categoria emersa sul settore negli ultimi anni ma che sta crescendo praticamente a dismisura. Dapprima vista come una cosa visionaria e futurista, il settore dell’elettronica che guarda alle funzionalità domestiche avanzate è ormai una realtà ben consolidata: il nostro voler rimanere sempre connessi e con tutto sotto controllo ha ormai dato vita ad uno spaventoso numero di prodotti utili nel quotidiano.

Ma da dove si parte? Quali sono le categorie che tocca la smart home? Difficile rispondere: potremmo dire davvero tutte. L’approccio sulla casa intelligente da parte dei produttori è praticamente totalitario, e mina alla sostituzione progressiva di tutto ciò che abbiamo nelle mura domestiche. TV? Sistemi di sorveglianza? Finestre? Frigorifero? Tutto si può rendere smart, utilizzando l’elettronica e il software ormai collaudato su mobile negli ultimi anni.

Proprio per questo trovare un limite alla smart home è, se vogliamo, semplicemente impossibile. Troviamo però delle grandi macrocategorie: una è ad esempio quella dell’illuminazione. Sono tantissime infatti le soluzioni intelligenti per illuminare i propri ambienti in modo misto: possiamo scegliere quando accendere delle specifiche luci della casa, piuttosto che il colore da dargli, la temperatura e tanto altro. Se la smart home fin da qui vi sembra impressionante, vi basti pensare che sfocia in tanti altri settori. Insieme all’illuminazione troviamo infatti in correlazione la sicurezza.

I vecchi e cari sistemi di sorveglianza sono quasi ormai solo un ricordo. Grazie alle videocamere smart ormai possiamo ricevere una notifica sul nostro smartphone quando qualcuno si introduce nei nostri ambienti domestici o lavorativi, senza rinunciare a chiamate di emergenza a forze dell’ordine, suono di sirene e tanto altro. Non serve però strettamente più un tecnico a montare il tutto, bensì solo i giusti prodotti e una buona copertura Wi-Fi.

Non mancano inoltre tante altre soluzioni smart sempre molto interessanti: grazie alla smart home possiamo ad esempio controllare anche la climatizzazione dal nostro dispositivo tascabile, anche quando siamo fuori casa, così da salvaguardare anche i consumi energetici. Non manca anche tantissima attenzione alla misurazione: anche nella propria cura personale è possibile parlare di smart home, con pesapersona intelligenti in grado di monitorare nel tempo tutti i progressi di tutta la famiglia direttamente nel proprio bagno; è solo un esempio, ce ne sono tanti altri per le previsioni meteo, il livello di tossicità dell’aria, la salute del sonno e tanto altro.

C’è davvero tanto da scoprire: non ci resta che approfondire nelle guide dedicate di seguito, atte a farvi scoprire tutti i principali prodotti di rilievo sul settore, nonché risolvere anche qualche piccolo problemino di collegamento e copertura ad Internet.

