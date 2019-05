Smart Home prodotti: come e quali scegliere

Smart home prodotti: quale comprare e come sceglierli

Quando si decide di iniziare il processo di trasformazione della propria abitazione da una casa tradizionale ad una smart home bisogna prima di tutto porsi due domande: perché lo faccio? e come lo faccio?

Cerchiamo di dare subito una risposta al primo quesito. Rendere la propria casa una smart home non è solo una smania tecnologica fine a se stessa, ma una scelta che si ripercuote positivamente sul benessere degli occupanti e sul risparmio energetico. Avremo modo di parlarne più approfonditamente quando discuteremo dei singoli prodotti ma, per fare un esempio pratico, una dotazione di lampadine smart che modifichino durante le 24 ore la temperatura colore della luce emessa (luce più tendente ai toni bianco-azzurrini o giallo-arancioni) può avere un benefico effetto sul nostro ciclo circadiano (sonno-veglia) e quindi sulla concentrazione. E ancora: un set di teste termostatiche smart per termosifoni, grazie all’app installata sullo smartphone e a tecniche di geofencing (una localizzazione approssimativa non basata sul GPS), sono in grado di sapere se ci troviamo in casa o meno, e addirittura se ci stiamo recando verso di essa, regolando autonomamente il flusso di acqua calda e la temperatura dell’ambiente, di conseguenza massimizzando il benessere e minimizzando qualunque spreco energetico (e i risparmi in bolletta si fanno sentire).

In merito al come trasformare un’abitazione in una smart home, la prima cosa importante da sapere è che si tratta di un processo semplice come acquistare un qualsiasi accessorio tecnologico, e soprattutto effettuabile di volta in volta, investendo sui prodotti e sugli ambiti che più ci interessano – illuminazione, piuttosto che clima o sicurezza. La cosa interessante è che molti prodotti, anche di brand diversi e acquistati in momenti differenti, si troveranno a dialogare perfettamente tra loro e saranno controllabili utilizzando sistemi di input simili. Questo perché esistono alcuni ecosistemi, come Apple HomeKit, Google Assistant e Amazon Alexa che permettono tale interoperabilità, andando in molti casi a rendere quasi superflua l’app dedicata di ciascun accessorio. Durante la fase d’acquisto di un prodotto bisognerà quindi fare attenzione all’eventuale supporto di uno o più di questi ecosistemi – cosa che non mancheremo mai di specificare nella nostra guida all’acquisto per gli smart home prodotti – sapendo che l’ecosistema Apple HomeKit è vincolato all’uso di un dispositivo iOS.

Un altro aspetto che tocca molti prodotti per smart home sono i protocolli di comunicazione. Solitamente siamo abituati a far dialogare tra loro i dispositivi attraverso il Wi-Fi ed il Bluetooth. Tuttavia esistono altri protocolli pensati specificamente per alcuni accessori molto utilizzati in ambito smart home, con consumi energetici minori e maggior capacità nell’attraversare ostacoli e pareti (grazie alla frequenza più bassa delle onde elettromagnetiche utilizzate). I due protocolli più noti e diffusi si chiamano Z-Wave e ZigBee. Non è certo il caso di entrare troppo nel dettaglio di queste tecnologie, ma è bene sapere che i migliori prodotti sfruttano questi standard, soprattutto nell’ambito dell’illuminazione, dove sono sfruttati per garantire reattività nel controllo delle luci e un’ottima durata della batteria di interruttori e telecomandi wireless.

In questa guida ai migliori smart home prodotti, troverete gli accessori da noi selezionati per diverse categorie, dove illuminazione, clima, sicurezza sono certamente le più importanti. A contorno di queste abbiamo aggiunto diversi altri smart home prodotti per il monitoraggio della qualità dell’aria, alcune prese smart ed altri accessori intelligenti più particolari che riteniamo utili.

Per le categorie illuminazione e sicurezza troverete due opzioni di prodotto: per prima una premium, seguita da una più economica, ma comunque valida. Abbiamo inoltre tenuto conto delle diverse esigenze in merito di ecosistemi, inserendo sempre un prodotto compatibile con i tre più grandi (Apple HomeKit, Google Assistant ed Amazon Alexa), ed indicando chiaramente la presenza o mancanza di questo tipo di supporto. Per la categoria climatizzazione sono stati selezionati due brand che hanno in catalogo sia termostati che termovalvole, in grado quindi di adattarsi alle esigenze di quasi qualunque abitazione. Si differenziano comunque per alcune funzionalità, come descritto nel capitolo dedicato al clima. Per gli altri smart home prodotti della guida, abbiamo selezionato quelli che riteniamo attualmente la miglior scelta come rapporto qualità/prezzo.