Skagen Falster 2 recensione: lo smartwatch di classe con Wear OS

L’aspetto davvero “poco smart” l’aveva però rilegato in quel tremendo limbo fatto di prodotti interessanti ma che non giustificano una spesa. Mancava il sensore HR, non era presente il modulo GPS, non parliamo poi del modulo NFC…insomma, un prodotto che di smart aveva veramente poco se non consideriamo la presenza di Wear OS e di un display touch. Settembre 2018 è però da ricordare come il mese in cui Skagen ha deciso di fare veramente sul serio nel settore degli smartwatch, prendendo e facendo tesoro di tutte le critiche mosse a seguito del rilascio della prima generazione.

Se la seconda generazione è molto spesso un lieve miglioramento, un rifacimento della versione iniziale, lo Skagen Falster 2 è tutt’altra cosa. La compagnia ha calato un poker di assi dall’oggi al domani, riuscendo a rivoluzionare il suo smartwatch senza stravolgerne i connotati. Dal punto di vista del design siamo difronte ad uno fra i più bei smartwatch con Wear OS sul mercato. La versione che mi è stata consegnata per la recensione presenta la cassa in acciaio nero con il cinturino in maglia milanese. Personalmente non sono molto entusiasta degli smartwatch con cassa circolare (è solo una questione legata alla UI che secondo me si presta poco a questa forma geometrica), ma il Falster 2 mi fa dimenticare il tutto grazie al suo ottimo rapporto display/telaio.

Infatti, come si può notare dall’immagine qui di fianco, il quadrante circolare è quasi a filo, riuscendo così a garantire una migliore visione dell’interfaccia e di tutto ciò che si muove sopra di essa nonostante la cassa da 40 mm. Questa è impreziosita dalla presenza di tre tasti fisici posti sul lato destro. Un elemento che ho particolarmente apprezzato è il tasto centrale, l’unico in grado di ruotare su se stesso per controllare alcune sezioni dell’interfaccia. Il feedback è molto buono, grazie soprattutto ad una resistenza alla rotazione che permette di pesare con estrema precisione il tipo di azione che si vuole fare. Ho qualche dubbio invece sulla pressione degli altri due tasti, soprattutto quello più in basso.

Spesso mi è capitato di dover esercitare una pressione innaturale per riuscire ad attivare il tasto, quasi come se si fosse incastrato. Il problema si è verificato solo un paio di volte, e sono portato a credere che si tratti di un piccolo problema dovuto al mio sample (ad IFA ’18 ho provato diverse varianti del Falster 2 e non ricordo questo problema). L’aspetto estetico è quindi promosso a pieni voti. I materiali scelti sono di alta qualità e sembrano resistere senza problemi ai piccoli traumi dovuti al suo utilizzo costante. Ovviamente lo Skagen Falster 2 non è uno smartwatch sportivo con la esse maiuscola, nonostante la presenza di un nutrito numero di sensori. Devo inoltre ammettere di aver apprezzato la presenza di un sensore HR a filo, diversamente a quanto accade su alcuni smartwatch e smartband presenti sul mercato.