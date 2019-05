Sistemi flash wireless: come utilizzare più flash contemporaneamente

Flash Slave, fotocellula e infrarossi cosa sono e come funzionano

Come già detto nell’articolo sui flash, il metodo che utilizza Slave e fotocellula è sicuramente il più intuitivo e accessibile che c’è. Il funzionamento è basato sul piccolo flash pop-up che, scattando, invia un segnale a un flash esterno impostato in modalità Slave che a sua volta scatterà. Nel dettaglio, il flash incorporato della macchina emette il lampo con il solo scopo di inviare un segnale luminoso al flash esterno che sarà in grado di riceverlo grazie ad una fotocellula incorporata nella parte frontale. Anche i flash datati potranno sfruttare questa modalità wireless semplicemente acquistando questo piccolo accessorio che andrà posizionato sotto al flash esterno.

Vien da sé che questo metodo funziona solo in manuale e che quindi non avremo la possibilità di sfruttare gli automatismi della macchina o del flash esterno relativi alla lettura della luce. Purtroppo i limiti operativi risultano subito evidenti e riguardano principalmente una scarsa distanza operativa se il flash esterno è posizionato troppo lontano dalla macchina; la causa risiede nella potenza del flash pop-up che non è sufficiente per inviare un segnale luminoso abbastanza potente per farlo ricevere alla fotocellula del flash esterno, compromettendo così lo scatto.

Oltre a questo avremo l’obbligo di far “vedere” fra loro i due flash. In poche parole il flash pop-up dovrà avere un contatto visivo diretto con il flash esterno e la sua fotocellula e pertanto non sarà possibile bypassare elementi che si interporranno tra i due flash. Un altro limite è determinato dalle fonti di luce esterne: la presenza di altri flash, ma anche il fotografare in giornate soleggiate, rende meno affidabile il contatto visivo tra il nostro flash pop-up e quello esterno. In questo caso la fotocellula non sarà in grado di discriminare tra il segnale ricevuto dal nostro flash pop-up o quello emanato da altri sorgenti, con il risultato di rendere inefficace la trasmissione ed attivare random il flash esterno. In ogni caso, in tali situazioni, queso sistema risulta particolarmente inaffidabile.

Questo tipo di trasmissione è disponibile su ogni macchina avente un flash pop-up, con l’utilizzo affiancato di un flash esterno con relativa funzionalità wireless Slave.

Infrarossi

La modalità infrarossi è una tipologia di evoluzione della base fotocellula e slave: l’unica differenza è che il segnale inviato non è luminoso ma ad infrarossi. Ciò permette di avere meno interferenze dalla luce ambientale e dagli ostacoli, ma è comunque limitato all’utilizzo su brevi distanze. In più, per poter essere utilizzato, avremo bisogno di un trasmettitore dedicato da posizionare sulla slitta del flash che invierà il segnale infrarosso al flash esterno dotato di fotocellula. Sia Canon (ST-E2) che Nikon (SU-800) offrono questo tipo di tecnologia a caro prezzo – o meglio offrivano, in quanto è stata implementata con tecnologie più recenti e affidabili. Attualmente solo Canon ha abbandonato il sistema infrarossi per implementare un sistema radio, mentre Nikon ancora sfrutta questa tecnologia implementandola su un gran numero di flash.