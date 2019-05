Serratura WiFi: quale acquistare per una smart home

Serratura WiFi: quale comprare

Una serratura WiFi è un accessorio da applicare alla propria porta di ingresso, in grado di automatizzare il processo di apertura e chiusura della stessa – dove ci riferiamo non tanto al battente, quanto al blocco della serratura. Tuttavia questo tipo di accessorio non è ancora particolarmente diffuso, soprattutto qui in Italia; troviamo sistemi simili in tanti hotel e uffici, ma è davvero rara un’applicazione del genere a livello domestico. Eppure la porta d’ingresso è il primo elemento che ci si para davanti, ancora prima di entrare in casa, e i benefici offerti da una serratura WiFi non sono pochi. Pensate a quante volte capita di perdere del tempo cercando le chiavi tra le tasche della giacca o in borsa, quante volte ci si è preoccupati di averle perse o dimenticate, oppure è stato un peso il doversele portare appresso – magari d’estate, quando si esce vestiti leggeri e senza troppi posti dove riporle, o ancora quando si esce per fare attività fisica.

Sfruttando una serratura WiFi è possibile risolvere tutti questi problemi, ma anche fare di più. Infatti questo tipo di soluzione si adatta perfettamente non solo all’abitazione principale, ma anche a quelle case che vengono messe in affitto, per esempio su AirBnB, offrendo agli ospiti la possibilità di accedere senza che sia necessario entrare prima in possesso di una chiave fisica. Possiamo poi, magari intervenendo da remoto, sbloccare la porta ad un amico o parente a cui vogliamo concedere l’accesso in casa, senza che sia necessaria la nostra presenza sul luogo; infine, verificare lo stato di blocco della porta in ogni momento e situazione.

Se i vantaggi fin qui descritti vi sembrano interessanti, allora dovreste considerare l’acquisto di una serratura WiFi che tuttavia, come già accennato, non è offerta da così tanti brand sul nostro territorio. Infatti, vista l’importanza dell’argomento trattato, non abbiamo intenzione di consigliare prodotti economici, di produttori poco noti o il cui supporto post vendita è incerto. Perciò vi offriremo una ristretta selezione, che include solo serrature WiFi che noi stessi installeremmo sulle porte delle nostre case, con prodotti offerti da brand che hanno una distribuzione certa e un supporto post vendita garantito in Italia.

Infine, bisogna preoccuparsi della compatibilità della serratura smart con la porta (blindata) su cui è destinata ad essere installata. Nell’analisi dei prodotti parleremo più nel dettaglio della questione, ma ora vi basti sapere che esistono accessori che si montano sulla serratura e sul cilindro che già avete (se compatibile!), mentre altre serrature smart sono vendute in combo con un apposito cilindro – in questo caso potrebbe essere necessario l’aiuto di un fabbro per l’installazione, così come no, a seconda di quanto ci sapete fare con qualche lavoro un po’ tecnico di fai-da-te.

Vediamo dunque quali sono le serrature WiFi che consigliamo, iniziando da una versione installabile in modo semplice sulla serratura che già avete, e passeremo poi ai pacchetti serratura + cilindro, spesso già preassemblati.