Sensori di movimento: i migliori prodotti per una smart home

Sensori di movimento: quale comprare

Nella maggior parte dei casi, i sensori di movimento non sono fatti per funzionare come elementi autonomi, ma piuttosto per essere integrati in sistemi domotici, dove il sensore di movimento è l’elemento che scatena la reazione di un secondo accessorio, come una lampadina, un termostato, un allarme, e così via. Certo, è anche possibile sfruttare un sensore di movimento solo per rilevare un’attività, e comunicarci la cosa tramite una notifica sullo smartphone, ma in questo caso può valere la pena investire su una telecamera WiFi, che solitamente integra anche la possibilità di rilevare i movimenti. Se invece vogliamo sfruttare i sensori di movimento per scatenare catene causa-effetto, allora questo tipo di accessori, piccoli e discreti, sono la soluzione ideale da posizionare nei vari ambienti di casa, garantendo al contempo la privacy che una telecamera non può dare. Infine alcuni sensori sono in grado di rilevare il movimento di un serramento, ma in questo caso si parla solitamente di sensori porte e finestre, che non andremo ad includere in questa guida.

Poiché, come abbiamo detto, i sensori di movimento funzionando come input, per generare un output da parte di un altro accessorio, dobbiamo assicurarci che tra loro questi diversi dispositivi si possano parlare. La situazione è purtroppo in questo caso un po’ confusa. Esistono infatti sensori di movimento che si integrano solo con i prodotti della stessa famiglia (o brand), altri che possono comandare prodotti che sfruttano gli stessi protocolli di comunicazione, come ZigBee o Z-Wave, oppure che si integrano nel medesimo ecosistema, come Apple HomeKit o IFTTT. Purtroppo non esiste una regola generale, e se vi affidate a prodotti diversi di svariati brand, dovrete controllare con attenzione fin dove ciascun sensore di movimento può spingersi nel controllo della vostra smart home.

Nell’analisi di ciascun prodotto qui sotto cercheremo di chiarire questi aspetti legati alla compatibilità, parlandone in modo generale ove possibile, e lasciando a voi il compito di informarvi specificatamente sulle compatibilità in merito al vostro caso particolare – noi siamo comunque qui per aiutarvi! Vediamo allora quali sono i sensori di movimento che consigliamo, e come possono essere integrati in un ecosistema domotico.