Sensore movimento: i migliori prodotti domotici

Sensore movimento: quale comprare e come sceglierlo

Non ha molto senso utilizzare un sensore movimento da solo, ma piuttosto può essere sfruttato insieme ad altri prodotti per smart home; infatti, solo per rilevare un’attività, è più utile basarsi su una telecamera di sorveglianza, che è in grado di notificare un movimento, ma anche render conto di cosa stia accadendo. Il sensore movimento è da vedersi più come un dispositivo di input per altri accessori domotici, che di conseguenza reagiranno secondo le nostre preferenze e le loro possibilità d’azione. Ecco che una lampadina si accenderà, un termostato saprà che qualcuno occupa la stanza, scaldandola, un allarme farà il suo dovere, e così via. Esistono anche sensori di movimento progettati per rilevare l’apertura di un infisso, ma non sono inclusi in questa guida, poiché in tal caso è meglio classificarli come sensori per porte e finestre, e si basano su un principio di funzionamento differente.

Proprio perché un sensore movimento deve funzionare in abbinamento ad altri prodotti, bisogna assicurarsi che vi sia una sorta di compatibilità tra questi, cioè che possano dialogare tra loro. Tuttavia la questione non è semplicissima. Un certo sensore movimento può comunicare con altri accessori del medesimo brand, ma potrebbe anche essere compatibile con prodotti terzi, magari che sfruttano gli stessi protocolli di comunicazione, o che si appoggiano alle medesime piattaforme domotiche, come Apple HomeKit, Amazon Alexa o Google Assistant, o ancora se ci sono applet IFTTT che mettono in relazione due prodotti. Tuttavia non esiste una regola generale, ed è quindi necessario di volta in volta assicurarsi della compatibilità.

In questa guida cerchiamo di affrontare anche questa questione spinosa, almeno in linea generale; sappiate che comunque potete sempre avere il nostro supporto in caso di dubbi o perplessità. Vediamo dunque quale può essere il sensore movimento più adatto alle vostre esigenze, e come integrare questi prodotti in un ecosistema domotico