Sensore di movimento: i prodotti per la casa intelligente

Sensore di movimento: quale comprare

Un sensore di movimento è un accessorio che deve necessariamente essere sfruttato in combinazione con altri dispositivi per smart home, avendo poco senso utilizzarlo solo per rilevare un’attività (per quello si può usare una telecamera di sorveglianza), ma piuttosto come input per altri accessori connessi, che reagiranno al movimento rilevato secondo le nostre indicazioni. L’obiettivo finale è quello di ottenere catene causa-effetto, dove il sensore di movimento funge appunto da input, mentre altri prodotti come lampadine, termostati, l’allarme, eccetera sono i dispositivi di output. Esistono anche alcuni sensori di movimento destinati ad essere montati sugli infissi, ma in questo caso è meglio parlare di sensori porte e finestre, che hanno appunto lo scopo di rilevarne l’apertura, ma che non verranno inclusi in questa guida.

Siccome abbiamo visto quanto i sensori di movimento debbano funzionare in accoppiata con altri accessori, bisogna assicurarsi che questi diversi dispositivi dialoghino tra loro. La situazione non è però delle più semplici. Uno specifico sensore di movimento può dialogare con i prodotti della stessa famiglia/brand, oppure potrebbe essere compatibile con tutti i prodotti che sfruttano i medesimi protocolli di comunicazione (ZigBee, Z-Wave, Bluetooth…), o ancora potrebbe adattarsi bene a tanti accessori che si integrano nella stessa piattaforma domotica, come Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Home, o l’ecosistema IFTTT. Il fatto è che non esiste una regola generale, e bisogna quindi controllare caso per caso quanto due dispositivi siano effettivamente compatibili tra loro.

Nella guida ai migliori prodotti, in cui ora ci addentriamo, cercheremo di affrontare anche questi aspetti, almeno in linea generale, lasciano a voi la possibilità di documentarvi sui casi specifici che vi riguardano, sapendo tuttavia che potete sempre contare sul nostro aiuto usando il box dei commenti qui sotto. Vediamo dunque quale può essere il miglior sensore di movimento in commercio, e come questi dispositivi possano essere integrati in un ecosistema domotico.