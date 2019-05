Sennheiser cuffie gaming: le migliori soluzioni in commercio

Sennheiser cuffie gaming: quale comprare

Una cosa che va specificata sin da subito per capire il perché della nostra selezione (o non selezione) dei vari modelli di Sennheiser cuffie gaming che troverete più avanti è semplice. In ordine d’importanza degli aspetti che maggiormente caratterizzano le cuffie da gaming, troviamo il comfort, il microfono e gli speaker.

Comfort

Con questo termine racchiudiamo tutte le componenti delle cuffie in questione che andranno ad incidere sulla comodità. I veri must da identificare riguardano principalmente due aree: padiglioni ed archetto. Forma, dimensioni, materiali di rivestimento e livello d’imbottitura giocano infatti un ruolo fondamentale nel garantire che non si stressi il capo a lungo andare. Le cuffie per il gaming sono periferiche che vengono anche indossate per moltissime ore consecutive, dunque è di primaria importanza stabilire il livello di comfort prima di effettuare un acquisto.

Sicuramente Sennheiser è una delle compagnie più rispettate quando si tratta di specifiche tecniche dei propri driver o dei microfoni, ma se si parla di cuffie gaming c’è un punto in cui purtroppo non tutti i modelli non risultano soddisfacenti, ed è il comfort. Non fraintendete le mie parole, esistono modelli di questo brand che sono comodi e sono facilmente raccomandabili, e questi ve li raccomandiamo caldamente. A nostro avviso, però, Sennheiser cuffie gaming come GSP 500 e GSP 600 – che spesso sono evidenziati come quelli “di punta” – hanno una presa troppo stretta dell’archetto, stringendosi fin troppo al capo e donandole purtroppo un livello di comfort insufficiente. Per questo motivo, quindi, non troverete i suddetti modelli nei nostri articoli, sebbene vantino specifiche audio notevoli.

Mic e driver

Adesso che abbiamo sancito l’importanza del comfort, è tempo di parlare di due aspetti estremamente importanti dove le soluzioni Sennheiser sono davvero rispettate. I modelli Sennheiser cuffie gaming oriented vantano mediamente infatti un livello di bontà notevole sia per quanto riguarda gli speaker che per i microfoni.

Avere un mic che è in grado di percepire la nostra voce bene, senza percepire disturbi ambientali indesiderati, è a dir poco di massima importanza. In fin dei conti, infatti, la cosa che distingue più di tutte le soluzioni per il gaming da quelle tradizionali è proprio la presenza del microfono. Ebbene, Sennheiser vanta sempre microfoni superiori alla media, con specifiche ottime e spesso dotati di feature aggiuntive molto utili come la cancellazione attiva dei suoni di background.

Anche la validità dei driver (o speaker) è a dir poco importante da considerare, sebbene meno di quanto richiesto per il microfono. In ambito videoludico, infatti, percepire i suoni è sì importante ma avere un livello di qualità stratosferico è tutto tranne che essenziale. La direzionalità è il punto critico, e dato che sia prodotti stereo che surround riescono ad adempiere benissimo a questo scopo. Il peso che verrà dato alla qualità audio degli speaker dipende interamente dall’ordine di priorità del singolo utente, ed esattamente come detto per i microfoni, quando si parla di Sennheiser cuffie gaming dotate di speaker sotto la media non ne esistono.