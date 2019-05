Sedia gaming AKRacing: i migliori modelli

Sedia gaming AKRacing: quale comprare

Domanda: quale dovrebbe secondo voi la prima cosa da guardare in una poltrona per definirla “da gaming”? Se avete risposto “comfort” avete parzialmente ragione, ma non del tutto. La comodità è sicuramente un punto che certamente caratterizza una sedia gaming, ma non è importante tanto quanto il fattore ergonomia. Ogni poltrona può essere comoda ed esistono soluzioni sicuramente che offrono un livello di comfort migliore di quelle pensate per il gaming. Solo le sedie da gaming, però, garantiscono una postura adeguata per ridurre al minimo lo stress durante lunghe sessioni di seduta. Niente è più importante in questa tipologia di prodotti.

Cosa bisogna verificare quindi in una sedia gaming AKRacing (o di altre marche) per verificarne la bontà in termini d’ergonomia? La forma dello schienale, che deve essere più o meno avvolgente, ed alcuni eventuali “optional”. Schienale regolabile (preferibilmente in maniera indipendente dalla base), controllo dell’elevazione, poggia-gomiti e cuscini lombari e/o cervicali: queste sono le specifiche che differenziano maggiormente un modello di fascia bassa/media da una soluzione al top. I modelli di sedia gaming AKRacing sono tutti considerabili di fascia alta, di conseguenza tutte queste soluzioni che ho appena evidenziato sono incluse.

Infine, l’ultimo fattore da ponderare nel processo di selezione ha una natura prettamente personale, ovvero la tipologia di materiale con cui è rivestita la poltrona. Sia le soluzioni in PU (finta pelle) che quelle in stoffa sono valide, e ciascuna porta i propri pregi e difetti innati in gioco. Le varianti in stoffa sono più facilmente soggette a “danni” dovuti a rovesciamenti involontari di liquido, ma son più fresche in estate. Le varianti in PU sono invece più piacevoli al tatto e facili da pulire/non rovinare, ma in estate se non siete in un ambiente fresco possono surriscaldarvi il fondo-schiena. Starà a voi, in base alle vostre preferenze, decidere quale acquistare per venire incontro ai vostri gusti.