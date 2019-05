Scrivania PC gaming: come sceglierne una valida per videogiocare

Scrivania PC gaming: quale comprare

Bisogna anzitutto partire rispondendo ad una domanda che sicuramente avrete già a mente in questo momento: è davvero necessario acquistare una scrivania PC gaming? La risposta è no. Attenzione però a non fraintendere il nostro intento: giocare impiegando una normalissima scrivania è assolutamente possibile, e non c’è nulla di sbagliato in ciò. Ogni scrivania può essere impiegata per finalità di gaming, d’altro canto si tratta solamente di un mobile su cui poggiare la nostra rig. Una soluzione pensata per il gaming, però, porta poche ma potenzialmente interessanti opzioni in campo che migliorano la cosiddetta “quality of life”, come la superficie interamente rivestita in materiali mouse-friendly.

Detto questo, però, si tratta comunque di una tipologia di prodotto poco prioritaria nell’ordine di acquisto degli accessori PC gaming. A nostro avviso, non dovreste spostare la vostra attenzione all’acquisto di una scrivania PC gaming sino a che non avrete già avuto modo di munirvi di accessori PC gaming più essenziali, come monitor da gaming, mouse gaming, poltrona gaming e via discorrendo. In un certo senso, la scrivania di gaming è l’elemento meno essenziale da acquisire per dotarsi di una postazione da gaming completa.

Cable management: l’unico vero must

Per essere considerata effettivamente una scrivania PC gaming, il prodotto in questione deve assolutamente avere un metodo di cable management. Questo, che altro non è se non uno (o una serie) di fori per regolare il passaggio dei cavi, è il punto principale che distingue una soluzione pensata per il gaming da una generica scrivania. Esistono molte scrivanie “da gaming” in commercio che sono prive di cable management, e non le evidenzieremo in alcuna maniera.

In questo articolo – essendo interamente focalizzato sul suggerirvi una scrivania PC gaming e non una generica scrivania – tutti i prodotti che troverete includeranno una tipologia qualsiasi di cable management. In aggiunta, un piccolo monito: non acquistare soluzioni sprovviste di cable management con la pretesa di essere “da gaming”; non lo sono. Possono essere prodotti usabili ed anche molto buoni, ma non offrono nulla di unico per il gaming. Per fare un esempio automobilistico, un’automobile può essere pubblicizzata come “sport”, ma se non include una pedaliera sportiva altro non è se non un normale veicolo con qualche cavallo in più.