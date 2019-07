Sconti Xbox One: le migliori offerte

Sconti Xbox One: quel che bisogna sapere in occasione del Prime Day

Anche quest’anno il ben noto colosso dell’e-commerce terrà la propria campagna sconti, chiamata Amazon Prime Day, in cui migliaia di prodotti saranno proposti in forma scontata. L’evento, vi ricordiamo, sarà attivo il 15 ed il 16 luglio e vanterà numerose allettanti offerte, inclusi degli sconti Xbox One dedicati alle console in sé oltre che ad accessori come le cuffie Xbox One. Queste offerte, però, saranno accessibili solamente a chi dispone di un abbonamento Amazon Prime.

Non temete, però, vi ricordiamo che se desiderate usufruire degli interessanti sconti Xbox One riportati qui sotto, oltre che a tutti i prodotti che saranno inclusi su questa pagina Amazon dedicata alle offerte Prime Day e nella sezione Amazon Business Prime Day 2019, potete pur sempre sfruttare la prova gratuita di 30 giorni di Amazon Prime. Questa, infatti, vi consentirà tra l’altro sin da subito di portarvi a casa ben quattro mesi di Prime Music Unlimited ad appena 0,99€.

Infine, vi ricordiamo che visto e considerata la natura repentina e talvolta imprevista degli sconti Xbox One riportati qui sotto, è possibile che il prezzo mostrato nei box Amazon dedicati non si aggiorni correttamente. Di conseguenza, non affidatevi al prezzo incluso nei box Amazon, bensì a quello che vi segnaliamo testualmente nella descrizione del prodotto. Così facendo, infatti, sarete sempre certi dell’effettivo prezzo degli sconti Xbox One segnalati senza il rischio di pensare che la promozione non sia partita.