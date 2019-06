Sconti smartphone Natale: le migliori offerte

Samsung Galaxy Note 9

Uno dei migliori telefoni del 2018 è Samsung Galaxy Note 9. Soprattutto tra i più completi, grazie all’ampio display da 6,4 pollici, per lavorare, prendere appunti, giocare o guardare comodamente un film, alla doppia fotocamera da 12+12 megapixel e alla S-Pen, davvero un’alleata in più per rendere tutto più semplice e comodo. Può essere il regalo di Natale perfetto per chi ha bisogno di uno smartphone grande e vuole un mutitasking rapido e veloce per lavorare in mobilità. Con gli sconti smartphone Natale di eBay puoi trovarlo in sconto a 609€ fino a esaurimento scorte rispetto ai 699€ di costo precedente.