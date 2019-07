Sconti notebook: le migliori offerte di Natale

Sconti notebook: le migliori offerte al Prime Day

Amazon ci riprova ed ecco che, dopo il successo degli anni precedenti, alza nuovamente l’asticella con una nuova campagna sconti: inizia l’Amazon Prime Day 2019. Dal 15 al 16 luglio saranno ben 48 le ore (la prima volta che dura così tanto) di sconti pazzi sugli scaffali digitali di casa Amazon, dal segmento della tecnologia a quello dei videogiochi, dalla fotografia fino alle offerte per la casa. Se non hai mai preso parte ad un evento Prime, ti suggeriamo di dare un’occhiata alla guida di seguito: Amazon Prime Day cos’è come funziona. Giusto precisare che l’abbonamento Prime per accedere alla campagna sconti è un requisito assolutamente indispensabile e fa parte dei vantaggi di averne uno: se volete approfondire vi rimandiamo alla nostra guida su cos’è Amazon Prime. Per i primi 30 giorni però, se non lo avete mai attivato, è possibile provare Amazon Prime Day gratis: basta recarvi alla seguente pagina e attivarlo, senza impegno o costo nascosto. Se non volete rinnovarlo e usarlo solo per l’evento Prime, è possibile.

Ma iniziamo ad approfondire gli sconti notebook. Durante le giornate di Prime Day, le tipologie di offerte saranno sostanzialmente tre, ovvero offerte giornaliere, offerte lampo e offerte WOW. Le prime sono offerte ad una percentuale di sconto piuttosto sostenuta, ma che può arrivare anche fino al 50% effettivo, su una serie di prodotti di spicco; le offerte lampo durano invece solo qualche ora, e di solito consentono di acciuffare svariati prodotti, anche se lo stock è molto limitato. Le offerte WOW invece, grande novità di quest’anno, sono delle promo che Amazon comunicherà solamente una volta avviate e sconteranno pesantemente più prodotti di spicco; se ne trovate una, affrettatevi a portarvela a casa! Al momento potete anche approfittare di un’offerta molto interessante per Prime Music, servizio alternativo a Spotify: questo è in promo per quattro mesi a 0,99€ per un periodo di tempo limitato qui.

A questo punto spetta a voi scegliere: se volete fiondarvi a ruota libera sugli sconti, la pagina Prime Day è la seguente (mettetela pure nei preferiti). C’è da dire però che, se state cercando prodotti molto specifici e non volete perdere troppo tempo nelle migliaia di prodotti che giungono sulla vetrina di Amazon (talvolta neanche così scontati), allora potete affidarvi alle nostre guide agli sconti. Ogni Specialist su Ridble ha infatti preparato delle guide monitorando e selezionando solo i prodotti che meritano di essere suggeriti all’acquisto. Nessuno sconto di pochi euro, nessun prodotto di serie B: solo i prodotti per i quali vale realmente la pena aprire il portafogli. Se volete approfondire vi rimandiamo alla collana principale Offerte Amazon Prime Day, della quale anche sconti notebook fa parte.

N.B.: da quest’anno potete sfruttare un account Amazon Business per acquistare prodotti per la vostra azienda anche durante il Prime Day! Questo gode di fatturazione elettronica automatica e di tutti gli strumenti per reperire dati contabili utili. Se volete creare gratuitamente un account Business potete recarvi qui.