Sconti Natale PS4: le migliori offerte

PS4 500 GB + secondo controller

In molti sono alla ricerca di una nuova console proprio in questo periodo di feste e regali, e diversi sono gli sconti Natale PS4 degni di nota. Ricordiamo, prima di tutto, che il modello base di PS4 è oggi rappresentato da PS4 Slim, modello più compatto e silenzioso rispetto al precedente modello della console Sony. PS4 Slim mantiene comunque tutte le funzionalità della precedente, insieme al supporto HDR per i TV e monitor supportati.

Tra i diversi sconti Natale PS4 troviamo Amazon, che propone PS4 Slim da 500 GB in bundle con un secondo controller DualShock 4 a 239€. Un’occasione perfetta, dunque, per non spendere ulteriori spese ed iniziare fin da subito a giocare in compagnia dei vostri amici. In alternativa, nel caso non siate interessati a bundle particolari, tra gli sconti Natale PS4 spicca anche Gamestop, che offre la versione base di PS4 Slim da 500 GB all’interessante prezzo di 199€. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte.