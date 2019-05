Schede di memoria CF: la selezione delle migliori

Schede di memoria CF: quale comprare

Le schede di memoria CF sono state sviluppate a metà degli anni 90 e negli anni hanno subito varie evoluzioni. Ad oggi esistono Compact Flash che si contraddistinguono per prestazioni e per dimensioni. Queste memorie esterne vengono utilizzate soprattutto sulle reflex e sulle mirrorless di fascia alta, anche se sono sempre meno le fotocamere che supportano questo formato di memoria. Sono utilizzate dai professionisti che hanno bisogno di scattare raffiche di foto e registrare video in altissima risoluzione. Al contrario delle schede SD che vengono utilizzate per tantissimi dispositivi, le CF possono essere di due tipi: Tipo I e Tipo II. La differenza tra queste due tipologie sta nello spessore: le Tipo uno hanno uno spessore di 3.3 mm, mentre le Tipo II hanno uno spessore di 5 mm. Tuttavia i modelli che abbiamo inserito all’interno di questa guida sono di Tipo II, in quanto è il più recente.

La seconda caratteristica che differenzia le varie Compact Flash riguarda le prestazioni. Tutte le schede di memoria dispongono di velocità in lettura e velocità in scrittura, le quali determinano quanto è prestante un determinato modello. La velocità in lettura è solitamente maggiore e spesso è presente sulla parte frontale della scheda stessa. Questa caratteristica determina la velocità massima con la quale la memoria riesce a leggere i dati salvati, quindi è importante quando si devono trasferire foto e video su un PC. La velocità in scrittura è invece più bassa rispetto alla precedente e determina la velocità massima con la quale la scheda è in grado di salvare i dati, quindi è importante per quando si scattano raffiche di foto o si registrano filmati. Le velocità che sono indicate dal produttore specificano la velocità massima che la scheda di memoria riesce a raggiungere, ma quest’ultima dipende anche dai dispositivi con i quali viene utilizzata (fotocamere e computer). Le schede di memoria CF, per essere catalogate, utilizzano uno standard chiamato UDMA (Ultra Direct Memory Access). Durante il corso degli anni sono stati diversi gli standard sviluppati, arrivando all’UDMA 7, il più prestante per quanto riguarda questo standard. Grazie a questa interfaccia le Compact Flash riescono ad arrivare ad una velocità massima in lettura pari a 167 MB/s, quindi sono ottime per scattare corpose raffiche di foto e registrare filmati in 4K Ultra HD. Da qualche anno è però presente un altro standard, ancora più performante dell’UDMA 7, il CFast 2.0. Quest’ultimo utilizza una tecnologia diversa, quindi è in grado di raggiungere velocità in lettura che possono arrivare a 510 MB/s. Ovviamente il prezzo delle Compact Flash CFast 2.0 è ancora molto alto, e per questo motivo sono consigliate esclusivamente a chi ha bisogno di scattare tantissime raffiche di foto e registrare video che possono arrivare all’8K. Attualmente abbiamo evitato di inserire queste schede di memoria CF nella nostra guida, proprio perché i prezzi possono arrivare a cifre decisamente molto alte.

All’interno della nostra guida abbiamo evitato di inserire le Compact Flash da 16 GB, in quanto visti gli standard fotografici raggiunti dalle fotocamere moderne le reputiamo quasi inutili. Una foto o un video scattati con una reflex o una mirrorless di fascia alta hanno un peso importante, quindi 16 GB risulterebbero limitanti e si dovrebbero acquistare più memorie.