Scheda video gaming economica: come e quale scegliere

Scheda video gaming economica: quale comprare

Che si tratti di un modello economico o meno, quando si parla di una GPU gli aspetti da valutare sono i medesimi. Vi abbiamo già parlato in maniera più approfondita di questi punti nel nostro articolo dedicato in generale alla scheda video gaming, quindi cercheremo di essere un filino sintetici. Gli aspetti che maggiormente contraddistinguono la resa di una scheda video sono il processore (o GPU, che nel caso dei prodotti Nvidia è suddivisa in CUDA Cores), la VRAM e la cosiddetta memory bandwidth (banda passante). Dato che in questo contesto ci stiamo focalizzando su una fascia di prezzo specifica, riteniamo importante spiegare cosa potete aspettarvi da un punto di vista tecnico. Ad esempio, in questa fascia di prezzo “under 250€” trovare qualcosa con più di 4 GB di VRAM è pressoché impensabile.

Cosa bisogna aspettarsi in termini di resa in-game?

Se però per voi le specifiche tecniche non sono tanto importanti quanto capire cosa effettivamente si possa ottenere in termini di resa dei videogiochi, vi basti sapere che in questo segmento realisticamente parlando si può praticare solamente gaming in risoluzione Full HD. Chiaramente a seconda del modello sarà possibile spremere qualcosa in più in termini di framerate, ma anche i prodotti più costosi di questo articolo offriranno realisticamente parlando a risoluzione 1920 x 1080 un massimo di 75 FPS (con la sincronizzazione verticale attiva).

Di conseguenza, possiamo tranquillamente dire che una scheda video gaming economica per videogiocare in maniera efficiente non è affatto una richiesta impossibile. Sia che siate interessati semplicemente a titoli free to play graficamente leggeri, sia che siate intenzionati a giocare titoli AAA usciti recentemente, avrete modo di trovare qualcosa di soddisfacente in questa fascia di prezzo. Ciò che bisogna tenere a mente, però, è che nessuno di questi prodotti è inteso per una configurazione longeva. Aspettati tra 2-3 anni, dunque, di cambiare nuovamente scheda se desiderate continuare a giocare fluidamente.