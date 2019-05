Scheda madre economica gaming: come e quale scegliere

ASUS PRIME B350-PLUS (AMD)

Questa scheda madre economica gaming ha un formato ATX e supporta processori AMD con socket AM4. Sono presenti quattro slot DDR4 che supportano frequenze fino a 3.200 MHz, mentre gli altri slot sono uno PCIe 3.0 x16, un PCIe 2.0 x16, due PCI e due PCIe 2.0 x1. Gli ingressi SATA 3 sono quattro, ed è pure presente uno slot M.2; nel retro, infine, ci sono quattro porte USB 3.1 Gen1 e due USB 2.0.

Se ciò che state cercando di acquistare è una MOBO non troppo costosa ma meritevole per accomodare la vostra build AMD, ASUS PRIME B350-PLUS saprà adempiere egregiamente a questo ruolo. Essendo una scheda madre in formato ATX il livello di versatilità è molto buona, specialmente a livello di connettività e di supporto a componenti da inserire negli slot d’espansione. L’unico aspetto che potrebbe essere considerato come non proprio eccelso è la quantità relativamente limitata di ingressi SATA 3, essendo quattro, ma se per voi questo aspetto non è un problema non possiamo far altro se non suggerirvi l’acquisto di questa ottima scheda madre gaming economica.