Scheda grafica PC gaming: le migliori per ogni fascia

Scheda grafica PC gaming: quale comprare

Gli aspetti tecnici da ponderare quando si vuole capire le potenzialità di una scheda video non sono moltissimi, però non son neanche pochi. Alcuni, come la frequenza di lavoro (o clock) e la quantità di VRAM son piuttosto identificativi delle potenzialità della scheda. Chiaramente non stiamo dicendo che questi siano gli unici fattori importanti, anzi, altri aspetti come l’interfaccia della memoria o la quantità di CUDA Core possono essere in certi casi ancor più determinanti. Non temete però, per facilitarvi la vita nel caso non vogliate andare a imparare come ponderare ogni minimo dettaglio di una GPU, i prodotti sottostanti saranno messi in ordine crescente di potenza e vi diremo di volta in volta le loro potenzialità all’atto pratico.

Nvidia o AMD?

Indipendentemente dalla fascia di prezzo e dalle varianti offerte sul mercato, ogni scheda grafica PC gaming è stata concepita e sviluppata dai due leader del settore: AMD ed Nvidia. Tralasciando il sistema di cooling e le impostazioni legate ai clock, ogni chipset (la componente effettivamente definibile come “scheda”) è stata infatti disegnata e costruita da questi due colossi. Cosa distingue i due brand? Per quale motivo dovreste scegliere tra uno e l’altro? Non sono entrambi in grado di soddisfare le vostre esigenze a parità di esborso?

Per dirla in maniera semplice, Nvidia e AMD sono entrambe fruibili per il gaming, ma quando si tratta di spendere (o consigliare) non mi trovo in tutta sincerità a far altro se non dire che acquistare Nvidia è sempre una scelta più saggia. L’approccio AMD non è mai stato molto “user friendly”, visto che per risultare competitive è necessario effettuare overclocking. Visto e contato che i prodotti AMD danno il meglio solamente dopo che son stati overclockati, l’utente medio (e non solo) troverà quasi impossibile ottenere sia prestazioni meritevoli che una buona aspettativa di vita del prodotto. Non senza sborsare centinaia di euro in sistemi di cooling liquido per GPU per evitare che la scheda si “bruci”, come si suol dire.

Infine, c’è anche il discorso dei driver, tallone d’Achille storico di AMD sin dai tempi in cui era conosciuta come ATI. Da un punto di vista di ottimizzazione infatti i driver non son certo lodevoli quanto quelli di Nvidia; salvo casi eccezionali – che negli ultimi 20 anni si contano sulla punta delle dita di una mano – questi vantano sempre un grado di ottimizzazione per il gaming nettamente superiore. Acquistare AMD è sconsigliabile quindi? No, visto che dalla loro hanno un prezzo medio inferiore, ma nella grandissima maggioranza dei casi l’esborso il confronto del rapporto longevità/prezzo/prestazioni non è per niente favorevole.