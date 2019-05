Scheda CF: la nostra guida all'acquisto

Scheda CF: quale comprare

Le schede CF (Compat Flash) si differenziano dalle più comuni schede SD per via soprattutto del loro costo e delle loro dimensioni. Vengono utilizzate dai fotografi professionisti che solitamente scattano raffiche di foto o registrano video in 4K, in quanto hanno prestazioni di scrittura e lettura più elevate delle piccole SD. Come detto sopra, solitamente queste memorie vengono utilizzate sulle reflex e le mirrorless di fascia alta, anche se ultimamente stiamo assistendo a fotocamere che in alcuni casi dispongono sia dello slot per CF, sia per SD. Prima di passare ai prodotti che secondo noi vale la pena acquistare bisogna conoscere alcune caratteristiche.

La caratteristica più importante da valutare quando si vuole acquistare una scheda CF è sicuramente la velocità di trasferimento. Sulle schede SD e micro SD per determinare la tale velocità si utilizzano delle classi (UHS-I, UHS-II ecc.). Per quanto riguarda le Compact Flash si utilizza invece la sigla UDMA (Ultra Direct Memory Access). Negli ultimi anni, però, abbiamo assistito ad una variante di questa sigla, uno standard che alza ancora di più l’asticella delle prestazioni delle schede CF, il CFast 2.0. Grazie a questo nuovo standard le Compact Flash sono in grado di arrivare ad una velocità di lettura fino a 510 MB/s, vale a dire tre volte più veloce dello standard precedente (UDMA 7). Nonostante questo abbiamo deciso di evitare di consigliarvi questa tipologia di Compact Flash, in quanto si tratta di prodotti ancora molto costosi e dedicati ad una fetta di utenza ben definita. Le CFast 2.0 sono infatti dedicate ai professionisti che necessitano di prestazioni molto elevate, come ad esempio i videomaker che registrano in video in 8K.

Il nostro consiglio è quindi quello di concentrarvi sulle Compact Flash UDMA 7, le quali sono in grado di raggiungere una velocità di trasferimento fino a 167 MB/s. Questo standard permette di coprire la maggior parte delle necessità di un fotografo professionista che scatta tantissime raffiche di foto e registra video in Ultra HD. Abbiamo evitato di inserire le schede CF da 16 GB, in quanto i file che restituiscono le moderne fotocamere non permetterebbero di avere una buona autonomia senza dover cambiare la scheda. Ci siamo concentrati sui modelli migliori, e per ognuno abbiamo inserito i vari tagli di memoria.