Samsung smartwatch: scopriamo i migliori modelli sul mercato

Samsung smartwatch: quale comprare

Samsung è una realtà impegnata in tantissimi settori. Si passa dal commercializzare lavatrici o condizionatori, arrivando anche a imporre la propria presenza in mercati valutati diversi miliardi di dollari – pensiamo solo a quello della telefonia. In tutto ciò, come se non bastasse, la compagnia coreana è impegnata anche nel campo dei wearable. Per imprimere il giusto peso dei suoi prodotti nel campo dei fitness tracker, Samsung produce sia smartwatch che smartband. Nel campo degli smartwatch – quello che ci interessa in questo momento -, l’azienda adotta la strategia di offrire il miglior rapporto qualità/prezzo puntando molto sull’aspetto estetico. In questa guida andremo quindi a focalizzare la nostra attenzione unicamente sui Samsung smartwatch.

L’unica linea di smartwatch attualmente attiva è etichettata come “Galaxy Watch” (ha preso il posto della gamma “Gear”); di questa famiglia al momento fa parte un unico esemplare. A differenza del mercato degli smartphone dove sappiamo essere in continuo fermento (la stessa Samsung ne produce diverse versioni all’anno), per quanto riguarda gli smartwatch ci si trova spesso a parlare di prodotti che hanno qualche anno sulle spalle, come la linea Gear di cui ancora oggi vi proponiamo qualche prodotto. Se per uno smartphone questo lasso di tempo può essere deleterio, per gli smartwatch vale l’esatto contrario. Un esempio è il Samsung Gear S3, presentato per la prima volta all’IFA 2016 di Berlino, e ancora oggi uno fra i miglior smartwatch sul mercato.

Non abbiate quindi paura di acquistare un prodotto “vecchio” nel caso in cui steste cercando contenere la spesa, in quanto si tratta ancora oggi di dispositivi validi, anche grazie al naturale calo di prezzo causato dal passaggio del tempo rispetto la data di presentazione. Nella nostra guida sui Samsung smartwatch vi presentiamo solo dispositivi che acquisteremo personalmente, e ve li proponiamo in ordine di prezzo crescente, ovvero dal più economico al più costoso.