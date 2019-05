Samsung smart home: l'ecosistema SmartThings e gli accessori compatibili

Samsung smart home: quale comprare

Oggi, con l’espansione della domotica e dell’Internet of Things, tante aziende hanno investito nella progettazione di piattaforme per smart home, in grado di far dialogare i diversi accessori domotici connessi tra loro. L’ecosistema creato da Samsung si chiama SmartThings, e si basa sulla presenza di un HUB, un’app, e la possibilità di collegare diversi accessori ed elettrodomestici, sia di Samsung stessa che di produttori terzi. Cerchiamo di capire nel dettaglio il funzionamento dell’ecosistema domotico SmartThings.

Il primo elemento fondamentale per realizzare una Samsung smart home è lo SmartThings Hub, del quale in commercio esistono due versione, la V2 e la più recente V3. A parte piccole modifiche di design, la grande differenza riguarda il fatto che il nuovo SmartThings Hub V3 si può connettere al router di casa via Wi-Fi, mentre la versione precedente deve essere collegata via cavo Ethernet. Le funzionalità sono però pressoché le stesse: lo SmartThings Hub è il ponte fondamentale tra il router di casa e tutti gli accessori connessi, che possono basarsi sia sul protocollo ZigBee che su Z-Wave. Questi sono degli standard di connessione molto usati in ambito smart home, e moltissimi accessori che li utilizzano potranno essere collegati all’hub di Samsung, così da entrare a far parte dell’ecosistema in questione.

L’altro elemento cardine di una Samsung smart home è l’app SmartThings – sì, il nome è sempre quello – ovvero il centro di controllo di tutti i dispositivi connessi. L’app è disponibile sia per iOS che Android, e si può installare sugli smartphone di qualunque produttore, oltre che su quelli di Samsung stessa. Attraverso l’app è possibile controllare i device connessi, impostare delle scene, automatizzare alcuni avvenimenti in base all’orario o altri input, anche provenienti dagli accessori stessi, come un sensore di presenza o un rilevatore di apertura porte e finestre. Spesso si tende ad affidarsi alle piattaforme domotiche di maggior rilievo, come quella di Google o quella di Amazon. L’app SmartThings non è poi nulla di diverso, ma risulta anche compatibile con gli assistenti vocali di questi ecosistemi citati, quindi Google Assistant ed Alexa. Per fare un esempio proprio con quest’ultimo assistente vocale, basti pensare che scaricando la skill SmartThings per Alexa, è possibile utilizzare un dispositivo Echo – cioè uno smart speaker di casa Amazon – per controllare con la voce tutti gli accessori inseriti nella piattaforma Samsung: luci, interruttori, prese, serrature elettroniche, termostati, oppure è possibile richiamare scenari per ogni occasione, così da controllare più dispositivi contemporaneamente.

Attualmente in Italia il nuovo SmartThings Hub V3 è venduto in abbinamento al kit V-Home per la sicurezza domestica, realizzato in collaborazione con Vodafone; l’Hub V2 si può trovare in un kit per la sicurezza di diverso tipo, d’importazione europea, e funzionerà anche nel nostro Paese (non bisogna tuttavia acquistarlo d’importazione extraeuropea) – di questi kit parleremo poco sotto nella guida. Oltre che con gli accessori dei kit, l’hub può connettersi, e connettere, tanti altri device di produttori terzi, e in questa guida ne vedremo alcuni consigliati per ogni categoria di prodotto: illuminazione, sicurezza, climatizzazione, sensori, e così via. Inoltre Samsung stessa realizza elettrodomestici – forni, condizionatori, lavatrici, TV, robot aspirapolvere – che possono essere collegati e inseriti nell’ecosistema di una Samsung smart home, rendendo SmartThings il vero centro di controllo di una casa domotica a tutto tondo.

Vediamo dunque quali sono i migliori accessori domotici pronti ad entrare in una Samsung smart home, iniziando dai kit per la sicurezza e dall’hub, e passando poi a tutti gli accessori connessi dei produttori terzi.