Samsung gaming monitor: i migliori disponibili sul mercato

Samsung gaming monitor: quale comprare

Prima di iniziare, una piccola parentesi iniziale, fondamentale visto che si sta parlando di Samsung gaming monitor. Questi prodotti offrono sempre qualcosa in più rispetto a quella che potremmo definire come “esperienza base”. Di conseguenza, quando volete acquistare un Samsung gaming monitor, dovete partire dal concetto che state cercando una tipologia di prodotti non solo molto buona a livello qualitativo, ma che vantano anche un approccio al gaming ben marcato: gli schermi sono quasi sempre curvi, ed in alcuni casi vantano formati ultra-wide. Se non vi ispira questo approccio vi rimandiamo al nostro articolo generico dei monitor da gaming; se siete intrigati dall’offerta Samsung, invece, continuate a leggere.

Risoluzione e taglio

Quando si tratta di cercare un monitor dotato di un display degno di questo nome, bisogna necessariamente partire da due specifiche: risoluzione massima e taglio del display. L’importanza della prima è relativamente ovvia, dato che più alta sarà questa, maggiore sarà il livello di dettaglio dell’immagine. Detto questo, però, è importante rispettare un range di dimensioni onde evitare perdita di definizione.

Nello specifico, avere una risoluzione troppo bassa in relazione alle dimensioni del pannello causerà immagini “sgranate”, mentre avere risoluzioni troppo alte (es 4K) su display relativamente piccoli renderà i guadagni di definizione poco evidenti. Il nostro consiglio, dunque, è semplice. Per i monitor Full HD, non superate il taglio da 27″, anche se francamente già quest’ultimo è un po’ borderline. Quando si parla di soluzioni 1440p, invece, state tra i 24″ ed i 32″. Infine, per le opzioni 4K evitate a tutti i costi qualsiasi prodotto inferiore ai 27″ e non sentitevi invece limitati in termini di “taglio massimo”.

Refresh rate e tempo di risposta

L’altra grande incognita da considerare quando si cerca un Samsung gaming monitor è il refresh rate dello schermo. Più alto è il refresh rate, maggiore è la quantità di frame che lo schermo può effettivamente mostrare ogni secondo (a patto di avere una scheda video gaming in grado di raggiungere quel tasso di refresh). Per aiutare a raggiungere e mantenere in maniera più stabile il valore massimo raggiungibile dallo schermo, Samsung offre la tecnologia FreeSync, che però purtroppo è compatibile solamente coi modelli di GPU AMD. Se avete schede video Nvidia, quindi, questa tecnologia non è sfruttabile e probabilmente vi conviene cercare un display dotato di Nvidia G-Sync.

Parlando di tempo di risposta, infine, bisogna evidenziare necessariamente che Samsung punta molto sui pannelli VA. Questi altro non sono se non una via di mezzo fra le soluzioni IPS e TN, offrendo ottimi angoli di visuale ed una resa cromatica molto buona (anche se non come i prodotti IPS) e tempi di risposta bassi (ma non bassissimi come quelli dei prodotti TN). Di conseguenza, quando si parla di Samsung gaming monitor, sappiate che si tratta pressoché sempre di modelli VA. Se volete il meglio del meglio in fatto di resa cromatica, dunque, vi suggeriamo di dare un’occhiata alla nostra guida miglior monitor IPS gaming.