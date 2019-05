Samsung aspirapolvere: i migliori prodotti dell'azienda sudcoreana

Samsung Aspirapolvere : quale comprare?

Samsung è un termine che oggi potremo usare come sinonimo di qualità, definizione e innovazione. Sentendo parlare del brand infatti le prime cose che ci vengono in mente sono schermi ultrapiatti e brillanti, smartphone all’avanguardia, tablet, ma anche computer e smartwatch. A nessuno però verrebbe in mente la pasta fresca, più in particolare gli spaghetti, eppure Samsung inizio proprio così, nel lontano 1938, nella città di metropolitana di Taegu in Corea del Sud. Ma cosa porta una società di spaghetti a raggiungere l’apice del settore tecnologico? Lo zucchero, per iniziare, sviluppandosi in una raffineria e diventando poi il più grande lanificio della nazione. Samsung riuscì a cavalcare l’onda di cambiamenti che si stavano verificando all’epoca e superata la guerra il marchio si era ormai esteso in vari settori manifatturieri, arrivando a produrre anche un primo televisore in bianco e nero. Negli anni 80, con lo sviluppo dell’informatica, Samsung creò il suo personal computer aprendosi definitivamente la strada verso l’industria tecnologica.

Questo piccolo quadro dell’azienda sudcoreana descrive un produttore che ha sempre saputo calcolare i cambiamenti del mercato cavalcando le rivoluzioni ed essendo sempre uno dei primi a offrire novità in ogni settore del vivere quotidiano. La storia di Samsung è ricca di piccole rivoluzioni che denotano la grande esperienza dell’azienda. Esperienza che è arrivata anche nel mercato della pulizia con la linea di Samsung aspirapolvere . La proposta di Samsung si compone infatti di un vasto catalogo di aspirapolvere, scope elettriche e robot adatti ad ogni esigenza e ogni tipologia di abitazione. Scegliere a volte può risultare più complesso del previsto ecco perché abbiamo individuato alcuni fattori fondamentali per riconoscere i miglior aspirapolvere Samsung:

La forza di aspirazione è il primo di questi fattori e quello fondamentale in ogni tipologia di aspirapolvere. Questa caratteristica risulta essenziale se volete portarvi a casa un dispositivo in grado di aspirare tutto lo sporco in una sola passata e senza perdite di tempo. I prodotti Sasmung scelti sfruttano il Cyclone Multi Force, un motore proprietario del brand che sfrutta l’energia multiciclonica di nuova generazione e cioè in grado di creare dei piccoli cicloni per aspirare lo sporco nel serbatoio.

Il serbatoio è proprio un’altra delle variabili fondamentali. Questo sostiuisce ormai da tempo i sacchetti che non sono più in grado di contenere la potenza ciclonica dei nuovi motori. Un buon serbatoio deve necessariamente essere capiente e facilmente estraibile. In questo modo i tempi di manutenzione si riducono di molto specie quando sono presenti, come nell’aspirapolvere Samsung a traino, dei sistemi di Easy Clean per svuotare il serbatoio con un solo tasto.

Se volete una macchina in grado di raggiungere ogni superfici e senza spese aggiuntive e bene tenere sotto controllo anche gli accessori offerti. Canule, beccucci ma anche spazzole extra e tubi che portano l’aspirazione in ogni angolo della casa. Se state cercando una macchina 2 in 1 l’aspirapolvere Samsung senza fili è quella che più fa al caso vostro vista la sua possibilità di trasformarsi comodamente in aspirabriciole.

Quando invece parliamo di robot aspirapolvere Samsung vanno innanzitutto considerati i sensori. Questi sono i sensi del robot che gli permettono di spostarsi nella casa e rilevare l’ambiente circostante. Samsung ha dotato i suoi robot dei rivoluzionari FullView che permettono uno scan ancora più approfondito dell’abitazione e dei mobili presenti.

Infine anche l’autonomia di un aspirapolvere Samsung gioca un ruolo fondamentale nella scelta. I senza filo vivono lontani dalla presa di corrente è quindi bene scegliere macchine con una durata di almeno 30 minuti e che sappia mantenere la potenza aspirante anche vicino alla fine della carica.

Nella speranza di aiutarvi nella scelta del miglior prodotto vi offriamo una selezione di aspirapolvere ordinate per form factor: