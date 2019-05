Rugged smartphone: la nostra guida all’acquisto sempre aggiornata

Rugged smartphone: quale comprare

Quando ci accostiamo ai rugged smartphone – per dirla all’anglosassone – intendiamo quel segmento tutto particolare di device capaci di resistere a cadute, graffi, urti, oltre ad acqua e polvere che vanno di moda soprattutto tra gli appassionati di sport outdoor o tra gli utenti che hanno bisogno di un telefono da poter maltrattare tranquillamente al lavoro, come ad esempio per chi deve andare in giro per cantieri. Insomma, dovunque tu sia, il telefono ti mette nelle condizioni di concentrarti soltanto su ciò che stai facendo senza stare con la paura di controllare lo smartphone per paura che cada e si rompa in mille pezzi.

Chi non lavora in ufficio ma è sempre all’aria aperta o trasporta carichi pesanti necessita di un rugged smartphone: eppure, molto spesso, preferisce ricorre a un muletto che gli consente di risparmiare per avere un device dignitoso ma molto spesso dalle capacità sotto la media. Altre volte si preferisce “rischiare”, portandosi dietro un Galaxy o un iPhone avendo paura di trovarsi alle prese con dispositivi lenti e dal design sgradevole. D’altronde la fama dei rugged smartphone è questa: device che faticano a caricare, pesanti e davvero brutti da vedere. Un quadro vero in passato ma ora completamente ribaltato dal sapiente lavoro dei costruttori di rugged smartphone: pochi brand che hanno deciso di puntare essenzialmente in questo segmento, scommettendo sulla sua futura riuscita.

Così, mentre i telefoni tradizionali provavano a strizzare l’occhio agli appassionati con schermi più resistenti e certificazioni di resistenza ad acqua e polvere, i produttori di rugged smartphone hanno proseguito lungo il loro cammino cercando di ridurre, laddove possibile, l’ingombro e lo stile eccentrico dei telefoni.

Quindi, perché acquistare un rugged smartphone? Fondamentalmente perché rispondono all’esigenza che avevamo individuato all’inizio: ti mettono al sicuro da ogni problema, fornendoti un’alternativa che non ti faccia preoccupare più di tanto per la robustezza. Il primo criterio da tener presente è proprio la resistenza a 360 gradi: da cadute, urti e graffi fino a acqua e polvere (con certificazione almeno di grado IP67); in seguito bisogna tenere conto dell’ergonomia e della portabilità, in modo tale che siano facilmente utilizzabili nel contesto lavorativo. E infine, che siano dotati di un buon numero di sensori che possano aiutarti nella vita di tutti i giorni (come ad esempio il termometro o il misuratore laser) e abbiano processori di qualità (come i Qualcomm Snapdragon) per assicurarti una buona fluidità di sistema che non ti faccia rimpiangere di aver lasciato a casa il tuo iPhone.

Infine, siamo passati a valutare la possibilità di acquistare questi device sui migliori siti di e-commerce in circolazione (su tutti Amazon), sistemandoli qui di seguito in ordine di prezzo. Vediamo quali sono i migliori rugged smartphone che abbiamo individuato provando a rispondere ai tuoi bisogni e alle tue necessità.