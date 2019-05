Router Nintendo Switch: la nostra guida all'acquisto

Ugreen Adattatore Network USB 2.0

Prima di parlare dei router veri e propri, c’è una considerazione da fare: se il tuo problema è che soffri di una connessione altalenante quando giochi online con Nintendo Switch, il problema potrebbe essere legato al segnale Wi-Fi piuttosto che al router in sé. Se però hai già provato a connettere la console via cavo, ti sarai accorto che né il tablet né il dock presentano una presa Ethernet. Ciò non vuol dire che l’azienda non abbia inserito alcuna possibilità per questa configurazione però: è sufficiente inserire un adattatore USB/Ethernet in grado di fare da ponte tra i due formati se inserito nel dock, e la console lo riconoscerà come tale senza bisogno di modificare le opzioni di rete. Consigliamo di tentare questa soluzione soprattutto se il prezzo è la tua preoccupazione principale, e raccomandiamo questo adattatore prodotto da Urgreen, essendo un buon punto d’incontro tra prezzo e qualità. Ovviamente non risolve il problema durante la modalità mobile; per questo, andiamo a vedere i router.