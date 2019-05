Router gaming: come e quale scegliere

Router gaming: quale comprare

Il primissimo punto da sancire, aspetto che spesso trae in inganno gli utenti meno attenti o che non sono ferrati nel settore informatico, è che non tutti i router sono anche modem. Detto in maniera semplice, un router ed un modem non adempiono alla stessa funzione; mentre un router funge da ripetitore del segnale ricevuto da un modem, quest’ultimo è effettivamente responsabile per la connessione del nostro PC ad Internet. Ciò che più conviene acquistare quindi (per la maggioranza assoluta degli utenti) è un prodotto che combini entrambe queste funzioni ed è per questo motivo che nella nostra guida troverete solamente router gaming che fungono anche da modem.

Una volta chiarito questo importantissimo aspetto, possiamo andare a parlare della prima qualità da valutare in un router gaming, ovvero la quantità di porte Gigabit Ethernet. Questi ingressi servono per collegare in maniera cablata il router al PC o alla nostra console, quindi averne a sufficienza è un must per evitare di dover scollegare e ricollegare ogni volta i cavi. Il nostro suggerimento è di non acquistare router che abbiano meno di 4 porte Ethernet, cifra che rappresenta la quantità ideale di porte per il rapporto ingombro/flessibilità del prodotto. Se incappate in un router gaming con meno di quattro porte, quindi, vi consigliamo di evitare l’acquisto, anche perché nella quasi totalità dei casi questa caratteristica è sinonimo di scarsa qualità del dispositivo.

Un altro aspetto che per qualche utente potrebbe essere meno importante ma che di fatto è piuttosto significativa in un router gaming oriented oggi come oggi è la presenza del Wi-Fi 802.11ac. Questa tecnologia di trasmissione del segnale senza fili è infatti più veloce e stabile della precedente versione (80211.n) ed essendo impiegabile per connettere un notebook da gaming, una console come Nintendo Switch ma anche uno smartphone o addirittura una stampante sarà una feature che sicuramente beneficerà ogni tipologia di utente.

Feature dedicate al gaming

Stabiliti questi aspetti che riteniamo applicabili a qualsiasi utente, passiamo a definire cosa distingue effettivamente un qualsiasi router da un router gaming oriented. Ognuno di questi dispositivi può essere impiegato per videogiocare, però al tempo stesso non vi stiamo dunque dicendo che per poter giocare online dovrete per forza comprare un router sostitutivo rispetto a quello fornito dal vostro provider.

Detto questo però, se volete sfruttare al meglio la connessione a vostra disposizione avere un router gaming che consente il Port Mapping e dotato di funzioni QoS (Quality of Service) per dare priorità al flusso dati di programmi legati all’uso videoludico è sicuramente qualcosa che migliorerà la bontà dell’esperienza. Come visto nella recensione PC di Destiny 2 – anche se il gioco non soffre più di questo problema da tempo – alcuni titoli possono soffrire di pessima compatibilità con alcuni marchi di router.