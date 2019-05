Roomba aspirapolvere: i robot perfetti per pulire ogni angolo della vostra casa

iRobot Roomba 960

Roomba aspirapolvere 960 è il miglior robot prodotto dall’azienda seguendo il criterio di qualità prezzo. Prima di procedere però va detto che esiste un modello ancora superiore il Roomba 980, a cui però abbiamo preferito questo per via della differenza di prezzo. Sono infatti quasi 200 gli euro che li separano e che al momento non ci sono sembrati necessari a giustificare le innovazioni del modello superiore: autonomia potenziata e tecnologia carpet boost per prestazioni migliori sui tappeti. L’unica aggiunta sostanziale del 980 e che usa un motore nuovo di zecca mentre il 960 quello montato sulla serie 800 ma, come dicevamo in apertura, abbiamo comunque preferito questo robot per mantenere intatto il rapporto tra qualità e prezzo.

iRobot Roomba 960 sfrutta quindi il motore Aeroforce della serie 800 e che offre un’aspirazione tale da risucchiare lo sporco già da qualche cm di distanza. Una funzione molto comoda e che rifinisce perfettamente il perimetro della casa, senza lasciare sporco vicino ai muri. Inoltre si comporta in maniera ottimale anche con le briciole più grandi o i grumi di capelli che vengono risucchiati senza problemi dalla spazzola anti-groviglio.

Anche in questo caso il controllo del robot è affidato all’app, ma per i meno avvezzi è possibile utilizzare l’interfaccia semplificata del robot in cui basta un solo tasto per avviare e bloccare la pulizia. Sul fronte della navigazione questo Roomba aspirapolvere sfrutta la tecnologia proprietaria vSlam (Visual Sensor Localisation e Mapping). Questa tecnologia fa uso di una telecamera integrata che aiuta il robot a creare dei punti di riferimento per fargli capire sempre dove si trova o dove è già passato. Inclusi nella scatola troviamo i dispositivi per il virtual wall, utili a delimitare determinate aree della casa.

iRobot propone un robot aspirapolvere quasi perfetto, con una grande potenza aspirante, ben 75 minuti di autonomia e con le caratteristiche viste negli altri modelli ottimizzate per il massimo dell’esperienza Roomba. Questo robot è un vero concentrato di pulizia automatica multistanza capace di sorprendere anche il più scettico e di fargli dimenticare la pulizia casalinga. Peccato per il prezzo che rimane ancora abbastanza alto.

Nel box sottostante abbiamo inserito anche la versione 966 di questo aspirapolvere Roomba, identico al modello 960 ma con una colorazione dorata. Se volete approfondire vi rimandiamo alla nostra recensione di Roomba 966.