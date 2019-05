Roccat gaming mouse: i migliori modelli disponibili

Roccat gaming mouse: quale comprare

La primissima cosa da individuare in un prodotto che vedrà un uso costante come un mouse da gaming è l’ergonomia. Il design, le dimensioni e le forme dell’impugnatura giocano infatti un ruolo essenziale, e spesso e volentieri risultano la cosa più importante che gli utenti guardano quando devono sceglierne uno.

Non c’è nulla di sbagliato in tutto ciò. Anzi, a nostro avviso l’ergonomia è davvero uno dei punti primari da considerare quando si parla di accessori PC gaming, sia questo un semplice mouse gaming economico o la migliore sedia gaming possibile. Ebbene, i Roccat gaming mouse solitamente sono molto buoni in questo frangente, offrendo modelli sia per chi favorisce i design più FPS-friendly, sia per quelli che vogliono soluzioni pensate per gli MMO.

Il sensore ottico

Dopo aver sancito che il mouse in questione abbia forme e design adatti per soddisfare i nostri gusti, è tempo di passare a quello che sostanzialmente è l’unico elemento tecnico veramente essenziale da valutare. Al cuore di ogni mouse da gaming, infatti, risiede un sensore ottico. Senza questo non potremmo traslare i nostri movimenti fisici in spostamenti del cursore in-game, e quindi averne uno il più meritevole e preciso possibile è davvero importante.

Oggi come oggi i sensori ottici dei migliori mouse gaming sono praticamente tutti molto capaci e precisi. Di conseguenza, l’unico valore che davvero importa guardare è il range del DPI. Questo gap indicherà il livello minimo/massimo raggiungibile quando si tratta di selezionare quale sia il rapporto tra spostamento fisico e spostamento virtuale del mouse. Più basso è questo valore, maggior spazio si dovrà percorrere con la mano per traslare il cursore sul monitor. Viceversa, alzando il DPI si dovrà muovere meno la mano per spostarsi in-game.

Avere un range ampio, quindi, è preferibile ma dato che la gente raramente gioca a più di 1.500/2.000 DPI la cosa migliore da guardare per capire la validità del sensore è quale sia il valore minimo raggiungibile. Il nostro suggerimento è di evitare soluzioni che non offrano un valore minimo selezionabile di almeno 400/500 DPI. Quando si parla di Roccat gaming mouse, però, questo aspetto non è affatto un problema. I loro sensori ottici sono infatti ottimi ed ampiamente regolabili, con un valore minimo che nella maggioranza dei casi è di 100 DPI (tra i più bassi sul mercato).

Feature opzionali aggiuntive

Infine, l’ultimo aspetto importante da considerare se si vuole un Roccat gaming mouse è la tipologia e quantità di opzioni aggiuntive presenti. L’unico vero punto che bisogna imperativamente rispettare è l’inclusione di un minimo di due pulsanti laterali; nessun mouse privo di questi può essere infatti considerabile come “da gaming”.

Detto questo, le soluzioni Roccat solitamente includono diversi aspetti che possono risultare più o meno interessanti a seconda dei vostri gusti. L’inclusione di una memoria interna per salvare le varie impostazioni del DPI o del sistema di retroilluminazione RGB è piuttosto comune. In alcuni casi, però, è possibile avere accesso addirittura ad un numero considerevole di tasti laterali o addirittura ad un’ergonomia customizzabile, rendendo l’acquisto di Roccat gaming mouse ancor più interessante se si vuole una periferica completa e ricca di extra.