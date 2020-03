Robot lavapavimenti Rowenta: per chi non si accontenta dell'aspirazione e vuole anche il lavaggio

Robot lavapavimenti rowenta: quale comprare

Affidarsi ad un prodotto Rowenta è davvero facile. Tutti abbiamo avuto un prodotto del marchio in casa; se così non fosse, difficilmente non avrete mai sentito parlare della qualità di questo brand. Rowenta si è sempre infatti imposto tra i migliori produttori del mercato, soprattutto tra quelli della pulizia casalinga, mettendo tutta la sua filosofia nel vecchio slogan pubblicitario che però ancora oggi è rimasto nella mente di molti: “Rowenta, per chi non si accontenta!”

A giudicare dai suoi prodotti sempre all’avanguardia, attenti ai cambiamenti del mercato e molto semplici da usare, il primo a non accontentarsi è proprio Rowenta; l’azienda pensa sempre ad una soluzione alternativa per soddisfare ogni esigenza dei suoi consumatori. I robot lavapavimenti Rowenta sono l’emblema di questa filosofia: delle macchine combinate che integrano sia un sistema di aspirazione sia uno di lavaggio per farvi dimenticare per sempre di secchio e straccio.

Ci sono delle caratteristiche importanti da tenere in considerazione nell’acquisto di un robot aspirapolvere Rowenta. Vediamo i suddetti criteri selettivi nel dettaglio.

Forza di aspirazione

Innanzitutto la forza di aspirazione, la caratteristica di base di ogni robot che tiene in considerazione sia il motore che i vari livelli a cui può essere spinto. I robot lavapavimenti di Rowenta possono contare sull’ottimo Rowenta PowerForce, il motore che la casa tedesca ha perfezionato anno dopo anno e che è un vero vanto per tutti i suoi prodotti di pulizia.

Per voi abbiamo selezionato solo i prodotti che dispongono una forza di aspirazione soddisfacente.

Sensori

Anche i sensori sono fattori importanti da valutare: questi sono il vero cuore del robot, un elemento imprescindibile che spesso fa la differenza tra un vero robot e uno che fa solo finta di esserlo. I sensori servono infatti a guidare la macchina nell’ambiente casalingo: aiutano il robot a schivare gli ostacoli, a rilevare le superfici e anche a costruire la mappatura dell’ambiente circostante.

Per voi abbiamo optato solo per i robot lavapavimenti Rowenta con un corredo di sentori soddisfacente.

Sistema di controllo

I sensori e la forza di aspirazione da soli non bastano a costruire una buona scelta per questo è utile valutare anche il sistema di controllo. I robot, infatti, risultano davvero efficaci solo se dotati di un sistema di controllo pratico e che richieda il minimo dello sforzo in modo da poter delegare a loro tutte le pulizie della casa.

I robot lavapavimenti di Rowenta non sono dotati di un app per il controllo o di un supporto agli assistenti vocali. Rimangono comunque prodotti molto semplici da utilizzare e con un interfaccia così basilare che potrebbe comprendere anche un bambino.

Per selezionare i prodotti per voi ci siamo preoccupati di selezionare solo robot lavapavimenti Rowenta facili da controllare.

Lavaggio

Infine va considerata anche il lavaggio. Un robot che aspira bene, ha una buona sensoristica e può essere controllato senza problemi sicuramente sarà in grado di lavare al meglio la vostra casa.

I robot lavapavimenti Rowenta sfruttano un panno in microfibra; questo viene inumidito regolarmente dall’acqua nel serbatoio per lavare i pavimenti. Parliamo quindi più di un sistema che fornisce una bella “rinfrescata” al pavimento piuttosto che un lavaggio profondo.

Per costruire questa guida ci siamo basati su tutti criteri. Eccovi quindi la nostra selezione dei migliori robot lavapavimenti Rowenta.