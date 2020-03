Robot lavapavimenti Roomba: la serie di iRobot per lavare le superfici casalinghe

iRobot Braava Jet 240

Come già detto, la serie Braava è quello che la serie Roomba rappresenta per l’aspirazione: un grande strumento di pulizia a 360 gradi. iRobot Braava Jet 240 si prende cura di tutti i tipi di pavimento, anche quelli più delicati. Grazie ai panni in microfibra di cui è dotato, riutilizzabili fino a 50 volte, questo robot pulisce in profondità le superfici portando via lo sporco senza fatica.

iRobot ha studiato panni appositi per ogni tipologia di lavaggio così da personalizzare al massimo la pulizia della casa: con il lavaggio umido e quello classico il robot schizzerà un getto di acqua tiepida di fronte a lui su cui poi passerà con il panno scelto che tratterrà più o meno acqua. Mentre il lavaggio a secco serve più che altro a rinfrescare la casa o a lucidarla, basta versare qualche goccia di brillantante direttamente sul panno in microfibra. Una modalità ottima, soprattutto per i pavimenti lucidi o per il parquet. La navigazione è affidata al sistema iAdapt 2.0, già visto in azione sui Roomba, che gli permette di muoversi senza mai perdere un punto.

La sua dimensione ridotta lo rende inoltre perfetto per ogni abitazione fino a 90 metri quadrati. Se invece avete una casa più grande non preoccupatevi perchè iRobot ha pensato anche a voi con il Braava 390T che trovate nel box qui sotto. Una versione più grande e potenziata del modello Jet 240 adatto ad abitazioni grandi fino a 190 metri quadrati.