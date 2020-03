Robot da cucina multifunzione: i migliori modelli

Robot da cucina multifunzione: quale comprare

Il robot da cucina multifunzione è tra tutti gli elettrodomestici quello più democratico poiché si rivolge a tutti indistintamente: a qualcuno cambiando notevolmente la vita e a qualcun’altro migliorandola leggermente. Questo tuttofare elettronico diventa il perfetto compagno di chi ama cucinare e sperimentare ed è alla ricerca, per questo motivo, di un piccolo aiuto nei passaggi più complessi o lunghi. Il robot da cucina multifunzione rappresenta invece un vero e proprio chef incontrastato alle dipendenze di chi in cucina ci mette solitamente piede solo per riscaldare piatti pronti al microonde e non sa nemmeno cosa sia una pentola.

Se vi state approcciando a questo apparecchio per la prima volta, potrebbe essere difficile scegliere senza conoscerne bene le caratteristiche principali. In questa guida all’acquisto vi illustreremo i migliori prodotti attualmente sul mercato, ma prima vedremo come funzionano e quali sono i fattori di scelta.

Funzioni

Partiamo dall’immensa varietà di funzioni che i robot da cucina multifunzione possono svolgere, integrando in un unico strumento tanti altri macchinari. Passano infatti dalle mansioni di un robot basilare come tritare o sminuzzare le verdure, a quelle per impastare pane e pizze specifiche di una planetaria, sino a quelle di cottura: basti pensare alla preparazione di pasta, risotti, stufati di carne, ma anche alla cottura tramite frittura o al vapore.

Molti robot presentano queste modalità di cottura o preparazione come programmi preimpostati, per cui svolgono il lavoro automaticamente richiedendo il vostro intervento all’inizio o a metà del processo solo per inserire gli ingredienti. I vantaggi primari di questi apparecchi non si riducono solo alla velocità della preparazione, alla possibilità di cucinare più pietanze insieme o al fatto che dovrete poi lavare un unico contenitore. Considerate infatti che i cibi cotti con il robot risultano sia più saporiti che più salutari, infatti tutte le proprietà degli alimenti rimangono all’interno della ciotola usata per cucinare e non si disperdono né vengono alterati come spesso capita con i metodi di cucina tradizionali.

Temperature

Tra le caratteristiche tecniche da valutare quando si sceglie un robot da cucina multifunzione, è essenziale tener conto del range di temperature coperte. I modelli migliori vanno dai 20 ai 150 gradi e questa è la media da preferire.

Infatti le temperature più basse consentono di usare l’apparecchio anche solo per riscaldare gli alimenti, mentre se il robot non raggiunge almeno 130 gradi alcune funzioni potrebbero essere compresse, come friggere, caramellare e fare i pop-corn.

Timer

Anche il timer è molto importante in quanto permette di impostare i tempi di una preparazione: i modelli più basilari hanno un autonomia di circa un’ora, mentre quelli più avanzati possono essere settati anche per tre o più ore di lavoro.

Potenza e velocità

Per quanto riguarda la potenza del motore questa si aggira intorno ai 500/600 W nei modelli standard ma raggiunge e supera i 1100 W in quelli più professionali e potenti.

Anche la possibilità di scegliere tra più velocità non è da sottovalutare poiché influisce direttamente su tutte le funzioni svolte, come il rendimento con un impasto duro. Nei modelli più economici si può scegliere tra 5 velocità e in quelli più avanzati anche fino a 10.

Capienza

Infine, a seconda delle vostre esigenze un altro discrimine nella scelta sarà la capienza delle ciotole. Per le famiglie di quattro persone va bene anche una ciotola da 1,5 litri, mentre se si preparano in media fino a sei porzioni sono consigliabili quelle da 4/5 litri e, infine, le famiglie più numerose protenderanno per quelle da 6/7 litri.

La nostra selezione comprende i migliori robot da cucina multifunzione esposti in ordine di prezzo crescente, partendo da un modello più base che per la natura stessa del prodotto si aggira sui 200 euro, sino ad arrivare a quelli più professionali.