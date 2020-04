Robot da cucina Moulinex: ecco i migliori modelli da scegliere

Moulinex HF802AA1 Cuisine Companion

Iniziamo ad approfondire la categoria dei robot da cucina Moulinex multifunzione con un prodotto semplice e con un prezzo decisamente molto accessibile per la categoria. Parliamo del Moulinex HF802AA1 Cuisine Companion, una macchina con un design che mescola il vintage con quello più moderno. Dal peso di circa 7 chilogrammi e dimensioni di 30,99 x 35 x 32, questo robot ha una grande ciotola da 4.5 litri (fino a 6 persone per ogni preparazione), poggiata su una base motore da circa 1550 Watt.

Frontalmente il motore mette a disposizione una plancia con cui interfacciarsi alle varie modalità di cottura. Troviamo infatti fino a 6 programmi di preparazione automatica differenti: Salsa, Zuppa, Cottura lenta, A vapore, Impasto, Dessert. Ovviamente è possibile sfruttare anche l’utilizzo manuale, puntando su una temperatura che varia nel range da 30° a 130℃ (variabile di 5° per ogni livello). In dotazione troviamo svariati accessori: oltre alla lama ultrablade principale abbiamo una lama per impastare e tritare, uno per mescolare, una frusta sbattitore e, ultimo ma non ultimo, un cestello per la cottura a vapore.

Insomma, c’è davvero proprio tutto per realizzare ottimi manicaretti in modo facilitato. In dotazione arriva anche un bel menù con più di 300 ricette differenti.