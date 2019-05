Robot aspirapolvere Vileda: dal panno ai migliori aspirapolvere automatici

Vileda VR 302

Alimentato da una batteria agli ioni di litio, questo robot raggiunge 90 minuti di autonomia ed è capace di andarsi a ricaricare da solo, alla dock station, quando l’autonomia sta per giungere al termine. Il motore offre ben due potenze di aspirazione: Normale, per le pulizie quotidiane, e Max, per rimuovere lo sporco più resistente da superfici complesse come i tappeti. Alto solo 8 cm, passa agilmente sotto la grande maggioranza dei mobili ed è dotato di sensori anti-urto e anti-caduta per evitare scale e ostacoli. Sul fronte della programmazione troviamo invece 3 modalità: spot, per pulire bene un determinato punto, eco, per una pulizia a risparmio energetico e programma che permette di programmare l’orario di accensione.

Sul fronte del controllo non è invece disponibile la classica app per smartphone ormai presente in molti robot della concorrenza. Vileda VR 302 si affida però ad un pratico telecomando con display dal quale regolare e tenere sotto controllo tutte le sue funzioni. La spazzola è dotata invece di inserti laminati e in silicone per scrostare in profondità le superfici senza rovinarle. Il robot aspirapolvere Vileda più completo dell’azienda tedesca. Vileda confeziona questa soluzione molto economica ma capace di tutte le funzionalità e i comfort di un robot di prestazioni superiori.