Robot aspirapolvere LG: i migliori aiutanti per la pulizia della casa

LG Electronics VRD 710 RRC

L’azienda sudcoreana ha uno spazio ancora molto ristretto nel settore della pulizia, ma il robot aspirapolvere LG Hom-bot ha tutte le carte in regola per conquistare la fetta di mercato che gli spetta. Iniziamo con il design, né tondo né quadrato, ma altrettanto efficace: questo robot aspirapolvere LG assomiglia infatti ad un quadrato ma ha gli angoli arrotondati e unisce le funzionalità delle forme classiche dei robot re del mercato, in un’unico prodotto. Il design non è però l’unica grande novità di Home-bot che presenta ben 2 spazzole frontali rotanti più la spazzola anti-groviglio per risucchiare al meglio la polvere. Se questo non dovesse bastare Home-bot integra anche un panno tra le ruote che permette al piccolo bot anche di lucidare al meglio ogni superficie.

Sul fronte della navigazione troviamo invece un sistema II-Slam che sfretta la telecamera superiore per scansionare il soffitto e capire sempre in che punto della casa si trova. Questo sistema viene poi combinato con dei sensori di distanza digitali ed ad ultrasuoni, capaci di riconoscere gli ostacoli e distinguere persino oggetti in vetro o trasparenti per evitare qualsiasi urto. Inoltre permette di delineare la pulizia di aree specifiche o delicate con la funzione My space: se c’è una zona della casa che va pulita con più attenzioni e con diversi modalità di aspirazione, basterà delinearla con questa funzione in modo che il robot la riconosca ad ogni pulizia.

Se non siete ancora impressionati da questo robot aspirapolvere LG pensate che ha anche una autonomia di 100 minuti ripristinabile in sole 3 ore di carica. Inoltre grazie alle funzioni Turbo e Smart Turbo le sue prestazioni aumentano fino al 30% per garantirvi una pulizia ancora più accurata. LG confeziona un robot davvero all’avanguardia, controllabile tramite app e che va oltre quanto visto nel resto del mercato. Certo il prezzo non può essere definito economico, ma se avete provato la grande qualità LG sapete già che sono soldi ben spesi.