Robot aspirapolvere e lavapavimenti: i migliori robot 2 in 1

Robot aspirapolvere e lavapavimenti: quale comprare?

Siete alla ricerca di un dispositivo capace di farvi dimenticare la pulizia del pavimento ma non sapete quale scegliere? Effettivamente il mercato della pulizia casalinga si espanso a tal punto da lasciare interdetto anche il più esperto. Ci sono aspirapolvere multi-cicloniche, macchine per la pulizia a vapore, robot lavavetri, aspirabriciole, scope elettriche. Orientarsi non è per niente facile, ma se cercate un prodotto capace di aspirare e lavare il vostro pavimento non troverete niente di meglio di un robot aspirapolvere e lavapavimenti. Attenzione però questi robot sono in grado di fornire un lavaggio limitato vicino più ad una “rinfrescata” del pavimento che ad un lavaggio vero e proprio.

Questi piccoli aiutanti automatici si differenziano sia dai robot aspirapolvere classici che dai robot lavapavimenti a secco, con acqua o mop, perché sono in grado di offrire una pulizia a cavallo tra i due. Il mercato dei robot per la pulizia offre infatti questa soluzione ibrida capace di venire incontro anche alle esigenze del più impegnato di voi. Un robot aspirapolvere è un oggetto che semplifica la vita frenetica di oggi, una macchina per risparmiare tempo, che non richiede troppe attenzioni e che svolge il suo lavoro al meglio e senza sprechi. Ecco perché le prime caratteristiche che abbiamo considerato nella scelta di questi prodotti sono proprio la facilità di programmazione e i consumi del robot.

La programmazione è un procedimento che solitamente va impostato una sola volta, all’inizio della prima pulizia, e serve a far memorizzare al robot la struttura della vostra casa. Deve garantire inoltre impostazioni piuttosto variegate sia in ambito di tempistiche che in ambito di funzioni. Queste ultime sono strettamente legate alla programmazione perché consentono di arricchire il lavoro di pulizia del robot, come ad esempio la funzione per pulire vicino al battiscopa o ripassare più volte una zona. Naturalmente, maggiore è l’ottimizzazione delle funzioni di un robot, maggiore sarà il risparmio energetico. Se un robot riesce a mappare le stanze della casa e a scegliere il percorso migliore da seguire riuscirà sicuramente a limitare i consumi ed ottimizzare il lavoro.

Nella scelta di un robot aspirapolvere e lavapavimenti ci sono però anche altre caratteristiche da considerare. Oltre alla potenza di aspirazione classica, misurata in airwatt, bisogna tenere conto anche del serbatoio d’acqua e dei vari detergenti che vanno miscelati con l’acqua. I robot che abbiamo scelto per questa selezione offrono un getto d’acqua talmente potente da non aver bisogno di detergenti particolari, ma possono pulire i pavimenti anche solo con l’acqua oppure magari aggiungendo al serbatoio un po’ di aceto. Abbiamo infine considerato un’altra caratteristica fondamentale, ovvero la rumorosità di un robot aspirapolvere e lavapavimenti. Questa viene misurata in decibel, proprio come un aspirapolvere classico e che va sempre controllata così da avere un apparecchio silenzioso da poter lasciar agire la notte e che non spaventi gli animali.

Prima di passare alla nostra selezione dei migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti c’è da dire che questi robot sono molto differenti dai robot lavapavimento classici. I robot di questa selezione sono studiati per fornire il meglio di aspirazione e lavaggio, ma è chiaro che un robot ideato per il solo lavaggio, come ad esempio la serie Braava di iRobot, fornisca prestazioni maggiori sul lavaggio. Anche perché, prendendo sempre ad esempio i Braava, questi sono in grado di fornire diverse tipologie di lavaggio che oltre a quello classico prevede anche quello a secco con panno, funzioni di strofinatura e addirittura asciugatura. È altrettanto vero che difficilmente comprerete due robot per la pulizia casalinga, uno solo per aspirazione e l’altro per lavaggio, anche perché sarebbe difficile vederli agire nella stessa casa, tuttalpiù ne comprerete uno e svolgerete a mano l’altro compito.

Ecco perché i robot aspirapolvere e lavapavimenti rappresentano un vero vantaggio e un grande risparmio di tempo e energie. Dopo aver studiato questo settore e valutato i migliori prodotti, li abbiamo elencati per voi in questa guida divisi per prezzo crescente.