RGB gaming mouse: quali modelli acquistare

RGB gaming mouse: quale comprare

Se siete entrati in questo articolo presumo che il vostro intento sia quello di cercare qualche RGB gaming mouse, e dunque desiderate dare particolare attenzione al sistema d’illuminazione del prodotto. Andremo assolutamente a parlare di questo aspetto, sia chiaro, però è importante porci un “limite” sin da subito.

Sul mercato esistono tantissimi prodotti dotati di retroilluminazione RGB, e vi è un numero impressionante di questi che risultano davvero poco costosi. Spesso e volentieri, però, i produttori di mouse che potremmo definire come “meno meritevoli”, per rimanere politically correct, sfoggiano l’implementazione dell’RGB come caratteristica principale nel prodotto. In realtà la quasi totalità dei mouse da gaming di oggi vanta un sistema RGB più o meno personalizzabile, quindi selezionare un mouse solo in virtù della presenza o meno di un sistema di retroilluminazione è praticamente inutile.

Ciò che bisogna fare per evitare di comprare vere e proprie bidonate, dunque, è semplice: bisogna anzitutto verificare che il prodotto in questione sia un buon mouse. Solo una volta fatto questo si può dunque passare a controllare che il sistema RGB montato al suo interno soddisfi le nostre preferenze/aspettative di resa e customizzazione. Cosa bisogna guardare quindi nello specifico in un mouse da gaming? Gli unici veri must (a parte la presenza obbligatoria di almeno due tasti laterali) sono controllare la bontà del sensore ottico e dell’ergonomia del prodotto. Per l’ergonomia il discorso è davvero semplice: è importante prendere un mouse con forme comode, evitando soluzioni con prese poco ortodosse o di taglio particolarmente grande/piccolo rispetto alle proprie mani.

Sensore ottico

Un sensore ottico è caratterizzato da diversi aspetti, come il tempo di risposta (che da anni ormai è quasi universalmente di 1.000 Hz) o l’accelerazione, ma un giocatore vorrà primariamente guardare ad un valore ed uno soltanto: il range del DPI. Questo determina, per dirlo in maniera molto semplice, il livello di proporzionalità tra spostamento fisico e spostamento del cursore a schermo.

Più basso è il DPI, meno si muoverà il cursore anche se si sbraccia il mouse, e viceversa più alto sarà il DPI meno servirà muovere la periferica per smuovere l’amichevole freccetta sul nostro schermo. Ciò che vuole un giocatore, dunque, è un prodotto che sia in grado di offrire un gap molto grande tra DPI minimo e massimo, ma il valore più importante da considerare per capire a colpo d’occhio quanto sia buono il sensore è quale può essere il valore minimo selezionabile. Solitamente i giocatori impiegano valori tra i 400 ed i 1.500 DPI, quindi possiamo dirvi in linea di massima di evitare mouse che non offrono meno di 500/400 DPI come valore minimo.

RGB e feature aggiuntive

Infine, passiamo a parlare brevemente degli “extra” che servono a donare un valore aggiuntivo al prodotto. Tra questi, chiaramente, in questo articolo il più importante da analizzare è l’RGB. Un sistema RGB sarà per forza di cose diviso in zone, ed a seconda del prodotto e del software proprietario sarà più o meno customizzabile. La luminosità ed i giochi di colori (statico, ciclico etc.) sono molto simili tra di loro, e dunque non essendoci brand oggettivamente migliori quando si parla di RGB la quantità di LED è l’unica vera qualità da ricercare.

Ovviamente un mouse potrà avere anche altri aspetti che lo contraddistinguono, come la presenza di memorie interne (anch’esse sempre più comuni al giorno d’oggi) o sistemi di pesetti per gestire la resistenza del prodotto agli spostamenti. Ciò che risulta particolarmente importante, però, è valutare la qualità dei tasti laterali. La loro accessibilità, facilità d’attuazione e quantità è infatti importantissima, dato che spesso e volentieri i giocatori decidono di cambiare mouse proprio per avere accesso a qualcosa di migliore rispetto alla loro soluzione attuale in questo frangente.